Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Азербайджан и Турция являются двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща на региональной и международной арене. Об этом заявил журналистам председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, куда он прибыл с официальным визитом, сообщает агентство «Анадолу».

Глава ВНСТ подчеркнул, что Азербайджан и Турция — это «один народ — два государства». «Мы являемся двумя дружественными и братскими странами, которые действуют сообща при решении региональных вопросов и на международной арене. Уверен, что этот визит придаст импульс дальнейшему развитию наших отношений. Испытываю чувство удовлетворения в связи с пребыванием в такой прекрасной стране, как Азербайджан, сердечно приветствую весь азербайджанский народ», — сказал Йылдырым.

28 августа делегация под руководством председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма прибыла с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Бинали Йылдырыма встречали посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, представители турецких организаций, функционирующих в Азербайджане.

В поездке Бинали Йылдырыма сопровождают сотрудники аппарата ВНСТ, представители Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения Турции (МНР).

В рамках визита запланированы встречи Бинали Йылдырыма с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым, премьер-министром Новрузом Мамедовым и генеральным секретарем TÜRKPA Алтынбеком Мамаюсуповым.

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