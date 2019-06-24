Билл Гейтс назвал величайшую ошибку в Microsoft

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс признался в «величайшей ошибке», которую допустил на посту руководителя компании. Об этом рассказал в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global.

По словам Гейтса, Microsoft развивала свою мобильную платформу с 2000 года, но компания так и не смогла занять лидирующую позицию на рынке: «Моя величайшая ошибка в том… что при мне Microsoft не стала тем, чем стал Android».

Рынок софта мобильных устройств устроен так, что «победитель получает все» и может быть всего одна компания, способная конкурировать с Apple, считает Гейтс. Цена этой ошибки, продолжает он, составляет 400 миллиардов долларов, которые бы достались «компании M, а не компании G».

В то же время бывший глава Microsoft считает, что компания по-прежнему очень сильная, но если бы он не допустил поражения в борьбе с Google, то она была не просто в числе лидеров рынка, а встала во главе этого списка.

В январе 2018 года старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что корпорация не планирует выпускать тестовые версии системы Windows 10 Mobile. После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков.(Lenta.ru)