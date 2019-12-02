Bild узнал детали санкций США против «Северного потока — 2»

США готовят «санкционный трюк» против российского газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкий таблоид Bild.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в американском сенате, противники строительства трубопровода планируют добиться «окольными путями» введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Суть «трюка» заключается в том, что ограничения против европейских партнеров «Газпрома» должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. По данным Bild, под санкции может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой подводных трубопроводов и кабелей, и ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Пойти таким путем авторов проекта заставляют крайне сжатые сроки, пишет издание. Строительство «Северного потока — 2» должно завершиться уже через три месяца, что недостаточно для разработки полноценного законопроекта о санкциях против европейских компаний-участниц проекта.

«Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого», — цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.

Информацию о подготовке санкций подтвердил глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш.

| 2019-12-01T23:54:30+00:00 2 декабря 2019, 06:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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