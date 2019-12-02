Bild узнал детали санкций США против «Северного потока — 2»

США готовят «санкционный трюк» против российского газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкий таблоид Bild.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в американском сенате, противники строительства трубопровода планируют добиться «окольными путями» введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.

Суть «трюка» заключается в том, что ограничения против европейских партнеров «Газпрома» должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год. По данным Bild, под санкции может попасть швейцарская Allseas, занимающаяся укладкой подводных трубопроводов и кабелей, и ряд немецких компаний-партнеров «Газпрома». Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Пойти таким путем авторов проекта заставляют крайне сжатые сроки, пишет издание. Строительство «Северного потока — 2» должно завершиться уже через три месяца, что недостаточно для разработки полноценного законопроекта о санкциях против европейских компаний-участниц проекта.

«Когда уже никто не строит, наказывать-то уже и некого», — цитирует немецкий таблоид своего источника в американском сенате.

Информацию о подготовке санкций подтвердил глава сенатского комитета по внешней политике Джим Риш.