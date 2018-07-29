Bild: экс-главу Volkswagen подозревают в налоговых преступлениях в Германии

Бывший председатель совета директоров Volkswagen и один из главных фигурантов «дизельгейта» Мартин Винтеркорн подозревается в совершении налоговых преступлений в Германии. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные расследования прокуратуры города Брауншвейг, расположенного в Нижней Саксонии.

По данным издания, расследование об отмывании денег началось еще в 2017 году, когда сотрудник банка Sparda обратился в полицию с просьбой проверить законность переводов в размере €2 и €5 млн, поступивших со счета Мартина Винтеркорна его налоговому консультанту в Мюнхене. После проверки счетов выяснилось, что глава Volkswagen отправил еще на €10 млн сомнительных переводов, из которых €3,5 млн — своей жене Аните Винтеркорн, которая также попала под подозрение.

Кроме того, прокуроры обратили внимание на ежемесячные переводы господина Винтеркорна своему сыну Йенсу в размере €2,7 тыс., из которых €2,5 тыс. тот спустя некоторое время переводил на другой счет отца. Таким образом, по мнению следствия, Мартин Винтеркорн пытался сохранить часть средств в тайне от налоговой службы на случай, если ему придется лично расплачиваться за «дизельгейт», пишет kommersant.ru.

Адвокат экс-главы Volkswagen Феликс Дёрр назвал обвинения в адрес своего клиента надуманными, подчеркнув, что операции свободны от налоговых претензий, а распоряжаться собственными деньгами граждане имеют право по своему усмотрению.

Напомним, в мае этого года прокуратура штата Мичиган предъявила Мартину Винтеркорну, возглавлявшему Volkswagen с 2007 по 2015 годы, обвинения в мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей. Он обвиняется в сговоре против правительства США и нарушении закона «О чистом воздухе», а также в одном эпизоде преступного мошенничества.

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