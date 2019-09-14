Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС

Американская компания Bigelow Aerospace отказалась от идеи отправить туристов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX в связи с юридическими сложностями и отсутствием желающих. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами», — уточнил исполнительный директор компании Роберт Бигелоу. По его словам, отправка туристов на МКС не будет осуществлена, пока NASA не придумает, как «жонглировать» всеми логистическими и нормативными актами.

Кроме того, он подчеркнул, что трудно найти людей, которые готовы заплатить более $50 млн за полет на МКС.