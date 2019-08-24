BIG GAME на старте: азербайджанские экстремалы зададут жару

Отечественные экстремалы готовятся к большому событию: 8 сентября в Barrel Playground состоится BIG GAME 2019.

Данное состязание проходит с 2013 года, и посвящено оно целиком и полностью скейтбордингу, поддержанию и стимулированию азербайджанских скейтбордистов.

В интервью # организатор турнира Юнис Крылов рассказал, что в этом году экстремалы сразятся на BIG GAME в двух номинациях, первая из которых пройдет в формате Best Line, где участники должны будут показать максимальное количество чистых и стильных трюков в течении ограниченного времени на специально подготовленных скейт-фигурах.

Вторая номинация пройдёт по правилам классической игры Game of Skate.

«Для второй номинации фигуры не нужны, нужна лишь хорошая поверхность. Суть ее очень проста: один скейтер задает трюк, все остальные должны повторить его. Тот, кто не повторил, получает штрафное очко или букву S. Участник, набравший 5 штрафных очков или слово SKATE — каждое штрафное очко это буква из этого слова, покидает соревнование», — заявил Ю.Крылов в интервью #. По его словам, в соревновании примут участие около 20-ти участников, среди которых будут такие зарекомендовавшие себя чемпионы как Вагиф Мирзоев и Мика Зв.

«К сожалению, азербайджанские скейтбордисты известны только в узких кругах, так как фактически у нас нет никаких мероприятий государственного уровня, в ходе которых спортсмены могли бы получить более широкую известность», — говорит Юнис Крылов.

В заключение организатор отметил, участников и зрителей ждет шоу-кейс от местных граффити-художников, выступления молодых рэп артистов и многое другое, и подчеркнул, что BIG GAME — это атмосфера любви и единства, присущая всем другим аналогичным мероприятиям для молодых и самых бесстрашных.

Победители турнира получат ценные призы и подарки.