Безработный, самозаймись!

В прошлом году число лиц, получивших статус безработных со стороны органов занятости страны, составило 36,1 тыс. человек, из них 37,1% составили женщины. Средняя сумма пособия по безработице и страховки от безработицы составила 273,9 манатов.

Однако, это только официальные данные, которые разнятся с реальностью.

Так, получить статус безработного достаточно сложно с бюрократической точки зрения. Но и это не самое печальное. Печально то, что люди (в основном в регионах) не информированы по поводу своих прав на получение статуса безработного.

Также люди недостаточно просвещены о том, что имеют право стать самозанятым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при Министерстве труда и социальной защиты населения и первого центра DOST в Ясамальском районе Баку, заявил, что Программа самозанятости является важной инициативой в социальной сфере, и у программы есть большое будущее с точки зрения и занятости и экономического развития.

«Я очень рад, что граждане проявляют огромный интерес к этой программе. Мы уже несколько лет занимаемся данным вопросом. В последнее время в этой области проводится более активная работа, и рад, что число обращений растет. По моей инициативе мы обсудили данный вопрос с Всемирным банком. Мы и их привлекли к этим делам. Всемирный банк, используя свои финансовые ресурсы, также выделит средства на данную сферу, и таким образом в нынешнем году Программой самозанятости будет охвачено около 10 тысяч граждан. В дальнейшем масштабы этой работы должны расшириться. Это послужит повышению занятости, а также станет большим вкладом в экономику страны. Программа самозанятости имеет огромное значение для развития ненефтяного сектора, сельского хозяйства, сектора обслуживания» (www.president.az).

Что такое самозанятость?

Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наемной работы.

В международной практике у самозанятых есть только несколько видов деятельности, в которых они имеют право работать официально: репетиторство, уборка и ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, больными, инвалидами и лицами старше 80 лет. Однако в каждом регионе этот перечень меняется по усмотрению местных органов власти.

Ожидается, что в 2020 году в Азербайджане программа может охватить более 60 тыс. человек и способствовать созданию 15 тыс. микрохозяйств. В рамках программы предпринимаются меры для поддержки малого бизнеса, в частности семейного. Выдаются микрокредиты на развитие фермерских хозяйств в регионах.

В Азербайджане в минувшем году Программой самозанятости воспользовались 7267 семей. Планируется, что в нынешнем году к программе присоединятся 10 тысяч семей.

Экономический эксперт Парвиз Гейдаров в интервью # отмечает, что одной из главных целей социально-экономической политики правительства является снижение уровня безработицы и сохранение ее на самом низком уровне. «Для достижения этой цели используются все возможные средства. Можно сказать, что все исполнительные структуры заинтересованы в воплощении этого плана и принимают в его реализации самое активное участие. Безусловно, самая большая ответственность падает на министерство труда и социальной защиты населения. В связи с распоряжением президента, внимание и работы, проделанные в этом направлении, за последний год увеличились и усилились», — говорит экономист.

По его словам, программа “Друг безработного” (“İşsizin DOSTu”) один из ярких тому примеров. «Программа создана по инициативе главы государства. За счет нее в текущем году порядка 30 тысяч граждан будут привлечены к оплачиваемым общественным работам. Правда, есть один нюанс: привлекаться к работе будут те лица, которые зарегистрированы в Центрах занятости министерства (труда и социальной защиты населения). Но, радует уже то, что к проблеме подошли системно», — отмечает П.Гейдаров.

Официальная статистика гласит, что после всех принятых в этом направлении мер, безработица снизилась с 7,3% до 5%. Уровень бедности же снизился с 7,3% до 5,1%.

Та же официальная статистика «радостно уверяет», что доходы населения выросли в 5,2 раза, а минимальная зарплата в 3,5 раз. Но это лишь статистика, представленная госорганами.

Парвиз Гейдаров говорит, что в общем, за прошедший год в результате мер занятости, более 50 тысяч граждан были трудоустроены. «В процентном соотношении с предыдущим годом, это 9,1 %. То есть, подходить к вопросу занятости необходимо с точки зрения конкретных механизмов и основ управления», — сказал нам эксперт.

Первый центр DOST открылся в декабре 2018 года в Ясамальском районе Баку. В текущем году планируется открытие очередных 3 центров DOST. В 2019 году планируется привлечь к общественному труду 30 тысяч безработных граждан.

Парвиз Гейдаров говорит, что программа на самом деле способна трудоустроить такое количество безработных. «Однако, все будет зависеть от работ, которые будут проделаны и от скорости их реализации. К слову, каждый год на трудовой рынок Азербайджана поступает порядка 100 тысяч работников. Обеспечить такое количество людей работой достаточно сложно. В общем же с ростом населения растет и рабочая сила. Такие проекты, как программа DOST позволит изучить проблему, следить за уровнем безработицы и держать ее под контролем. А статистика — это уже следующий вопрос», — подытожил П.Гейдаров.

Программа самозанятости способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

О результатах говорить пока рано. Но, практика других стран показывает, что лучше уж финансировать безработных граждан за счет госбюджета, а потом уже начать получать дивиденды в виде налоговых выплат, чем просто платить пособие по безработице, что в свою очередь тормозит трудоустройство тех, кто и так что-то получает, ничего не делая.