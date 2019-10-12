Безопасность прикаспийских государств — важная составляющая для всех стран региона

В Санкт-Петербурге с 9 по 11 октября прошла третья рабочая встреча командующих Военно-морскими силами прикаспийских государств. По итогам встречи пять прикаспийских стран (Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран) подписали соглашение о военном сотрудничестве.

«Соглашение о военном сотрудничестве между пятью прикаспийскими странами было подписано в присутствии командующих военно-морскими силами Каспийского региона в городе Санкт-Петербурге», — сообщило посольство Ирана в России в Twitter.

Как отмечается в сообщении, документ включает такие направления взаимодействия как сотрудничество в сфере безопасности, подготовка кадров, технических и морских спасательных служб.

Комментируя данное соглашение «Зеркало» военный эксперт Шаир Рамалданов, сказал, что встреча проведена в рамках реализации договоренностей, достигнутых президентами пяти стран по вопросам комплексной безопасности в акватории Каспийского моря в ходе Пятого Каспийского саммита.

«Вопрос статуса Каспия между государствами уже решен. Теперь предстоит следующий этап, наряду с гуманитарными и экономическими вопросами стоит также вопрос безопасности Каспия. Безопасность прикаспийских государств — важная составляющая для всех стран региона», — сказал он.

Рамалданов также добавил, что Каспий богат энергоресурсами и добыча нефти и газа во всех странах увеличивается.

«Учитывая фактор международного терроризма, который сегодня беспокоит весь мир, и в чьи цели могут входить экономические объекты на Каспии, такое сотрудничество необходимо для эффективной защиты важных объектов, а также для совместных шагов против международного терроризма «, — считает эксперт.

Напомнив, что сегодня Иран и Россия под санкциями США, и что некоторые официальные военные формирования Ирана считаются в Вашингтоне террористическими организациями, Рамалданов добавил, что санкции США против этих стран никак не повлияют на это соглашение.

«Это соглашение не касается США и не направлено против какого- либо другого государства. Это просто необходимый фактор для совместного сотрудничества, чтобы обеспечить безопасность Каспия. Данный договор о безопасности важен для всех прикаспийских стран. Это также важно для международных энергетических проектов, которые реализуются в шельфе Каспия», — подчеркнул он.

По его словам, сотрудничество прикаспийских стран в сфере безопасности необходимо.

«Допустим, азербайджанская флотилия не может полностью обеспечить свою морскую безопасность, а подписание этих соглашений может решить многие вопросы. Кстати, эти соглашения также подразумевают и обмен разведданными и многое другое», — сказал он.

Говоря о подготовке кадров, эксперт добавил, что это общепринятая практика.

«У нас есть соглашения с Россией и наши кадры давно уже проходят обучение там, то же самое касается и Казахстана. Я бы сказал, это очень важный и нужный документ для Азербайджана, потому что именно в нашей акватории много нефтедобывающих объектов, безопасность которых необходимо обеспечить», — резюмировал он.