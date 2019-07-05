Безналичные платежи в свете последних правительственных решений

За последние 14 лет в стране было принято немало решений по расширению системы применения безналичных расчетов. Ключевая задача этих мер состояла в том, чтобы коренным образом изменить текущую ситуацию в платежной системе и вывести ее на уровень, развитых стран.

По свидетельству председателя Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессора Фикрета Юсифова, важным шагом в этом направлении стала Государственная программа развития Национальной платежной системы в Азербайджанской Республике на 2005-2007 годы, а также дополнительные меры по совершенствованию платежных систем, утвержденные указом главы государства 9 декабря 2004 года

Между тем закон о безналичных расчетах, принятый в декабре 2016 года и вступивший в силу 1 января позапрошлого года, положил начало новому направлению в этой области. Логическим продолжением этих решений и закона «О безналичных платежах» стали планы увеличить долю безналичных платежей, осуществляемых через Национальную платежную систему до 77% в течение пяти лет.

В конце прошлого года была утверждена Государственная программа по цифровым платежам на 2018-2020 годы. «Этот важный документ был подготовлен в свете мер, предусмотренных для расширения цифровых платежей в «Стратегической дорожной карте развития телекоммуникационных и информационных технологий», утвержденной 6 декабря 2016 года.

Как и в случае с каждой программой, стратегические цели в данном случае определялись в рамках Государственной программы цифровых платежей. Речь о таких ключевых задачах, как создание условий для применения безнала среди населения, коммерческих структур и государственных учреждений, минимизация объема денежных потоков и укрепление финансовых ресурсов банковского сектора», — говорит Ф. Юсифов.

С его слов, в свете решения этой задачи решающее значение имеет стабилизация финансового положения путем активизации банковского сектора и расширения ресурсных возможностей кредитно-финансовых организаций. При этом ситуация в банковском секторе серьезно ухудшилась за последние несколько лет, особенно в результате резкой девальвации маната в 2015 году. Ожидаемо в стране за несколько лет обанкротились 11 банков, а положение ряда финансовых структур и по сей день оставляет желать лучшего.

На взгляд ученого, нужны серьезные реформы в банковском секторе и это единственный способ, который поможет урегулировать ситуацию. «Именно по этой причине высшее политическое руководство страны предпринимает все необходимые шаги для возрождения банковского сектора в рамках реализуемых экономических преобразований. Правительство осознает, что банки находятся в нормальном посткризисном состоянии, оказывая всевозможную поддержку для решения обозначенных задач. Меры правительства нацелены на расширение ресурсных мощностей банков в рамках последней программы, которая предусматривает дальнейшее расширение безналичных платежей. По мере расширения этих возможностей банки смогут делать реальные инвестиции в экономику», — считает Юсифов.

Он также отметил, что необходимость развивать сферу безналичных платежей диктуется тем обстоятельством, что данные меры подразумевают прозрачность деловой активности, и одновременное облегчение налогового бремени. «Это очень важный момент. По этой причине в программе, о которой мы говорим, есть некоторые положения, которые предусматривают постоянное проведение налоговых реформ путем перехода на безналичную форму расчетов. В соответствующем пункте документа говорится, что к 2020 году упрощенная система налогообложения постепенно будет заменена системой налога на добавленную стоимость.

«Для этого будет разработан механизм поэтапного перехода от упрощенной системы налогообложения субъектов хозяйствования к системе НДС. В зависимости от различных секторов и размеров, для хозяйствующих субъектов будет разработан поэтапный план захода на посадку. После перехода будет рассмотрен вопрос о дифференциации налога на добавленную стоимость с учетом деятельности и особенностей предприятий и организаций», — говорит профессор.

По его данным, одним из наиболее важных шагов в программе обеспечения прозрачности деловой активности в стране является переход к единой системе учета и предусматривающий меры по расширению электронного учета. Это, в свою очередь, является ключевым вопросом для дальнейшей прозрачности бизнес-среды и улучшения налоговой системы.

Проще говоря, переход к безналичным платежам призван обеспечить прозрачность в экономике, а также направлен на улучшение деловой среды. Эти шаги правительства направлены на борьбу с теневой экономикой и предотвращение случаев уклонения от уплаты налогов.