Безнаказанные «конференции»

Не первый раз, к сожалению, приходится писать на тему фальсификаций, к которым прибегает армянская сторона ради очернения Азербайджана в глазах международной общественности. В данном случае речь идет о так называемых научных конференциях, посвященных «тягостному» положению национальных меньшинств в Азербайджане. Они проводятся в Ереване из года в год с завидным постоянством. Очевидно, под это дело выделяется бюджет – то ли из госказны, то ли из помощи, присылаемой диаспорой. Ведь, чтобы пустить пыль в глаза, организаторы этих сомнительных мероприятий приглашают на них представителей этнических меньшинств, в разное время и по разным причинам покинувших Азербайджан, причем, имеющих научные звания. Это талыши, аварцы, лезгины. Зовут «для весу» и людей с учеными степенями из России и Ирана. Всю эту толпу нужно привезти, поселить, кормить-поить, и оплатить обратные билеты, не говоря уже о гонорарах за их согласие говорить публично с трибуны то, что выгодно армянам. Понятно, что Еревану как бальзам на душу любая ложь про Азербайджан, а тем более такая, что в идеале должна послужить разгону сепаратистских настроений и расчленению нашего государства.

Вот и на сей раз, 6-7 декабря в Ереване проходила так называемая международная конференция «Коренные народы Кавказско-Каспийского региона в свете научных реалий и фальсификаций», в которой участвовал, например, председатель общественной организации «Талышская диаспора России» Исмаил Шабанов. Этот человек решил повторить там уже избитую ложь о том, что Азербайджан отправляет на линию соприкосновения с Арменией якобы только представителей нацменьшинств, и тем самым заодно решает задачу по осуществлению этнических чисток. Такой вот, понимаешь, националистический кровавый режим.

Как заявил Шабанов: «Их отправляют в Карабах, на войну, это – Геноцид. Для них важно любой ценой устранить коренные народы с их территории, чтобы затем поселить там своих братьев. Это не новость. К примеру, села лезгин, откуда их выселили, и заселили нахиджеванцами, даже изменили название сел. И это происходит в XXI веке, это делается откровенно. Не знаю второго подобного государства, которое могло позволить себе подобное – переселить тысячи людей из своих сел, о чем еще можно говорить?».

Любой турист, побывавший в регионах Азербайджана, может с полной ответственностью свидетельствовать, что в отношении руководящих органов к простым людям менее всего просматривается националистический элемент. Что азербайджанцы, что коренные малые народы, живущие бок о бок в регионах страны, не отличимы ни внешне, ни по именам-фамилиям, ни по религиозной принадлежности, и любому чиновнику-мздоимцу абсолютно плевать на этническое происхождение небогатого, скажем, фермера, если он имеет намерение получить с него взятку за что-либо. И на линии фронта служат люди из всех мест Азербайджана – специального отсеивания азербайджанцев от других перед посылкой на передовую просто не существует. Такое как-то трудно представить себе даже чисто технически.

Конечно, всю эту сомнительную ересь в дни «конференции» и до сих пор очень активно распространяют все СМИ самой Армении, а также и издания их диаспоры – на разных языках. Это легко проверяется через интернет-поисковики. Таким образом, они хотят придать важности этому «событию» якобы международного значения. По счастью, до сих пор не приходилось видеть, чтобы реально научные, академические круги той или иной страны поминали в своих публикациях выводы докладчиков, сделанных во время таких ереванских слетов – пока что нормальным ученым понятна вся однобокая подноготная подобных мероприятий. Но армяне этого дела не бросают, очевидно, надеясь на то, что ложь, повторенная стократно, становится правдой.

И в этом смысле совершенно непонятно бездействие соответствующих структур Азербайджана. Ведь без ответа такая активность оставаться не должна. Скажем, тот же Госкомдиаспоры – ведь выделяются туда ежегодно средства из госбюджета. Почему бы на часть из них не организовывать детальные отповеди ереванским «конференциям» с привлечением к этому делу известных зарубежных ученых-этнографов? Вопрос поставлен, остается надеяться на ответ.