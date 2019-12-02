Безнадежный визит Лаврова

Как сообщили местные СМИ, 2-3 декабря в рамках двухдневного официального визита в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведет переговоры с главой МИД Эльмаром Мамедъяровым.

«В ходе переговоров с министром иностранных дел Эльмаром Магеррам оглы Мамедъяровым планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая нагорно-карабахское урегулирование», — говорится в заявлении МИД России.

Как сообщили в министерстве, стороны также планируют подписать план консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год.

Комментируя # визит главы МИД России Сергея Лаврова в Баку, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров сказал, что те процессы, которые нужно обсуждать, находятся в не очень активной динамике.

«Лавров – это российское должностное лицо, который делал активные заявления на Валдайском форуме, а затем в Ереване говорил о «карабахском народе». Таким образом, он пропагандирует идею трехстороннего формата. Последнее заявление Марии Захаровой мало освещается в нашей прессе. Она сказала следующее, что позиция Кремля заключается в том, что на данный момент формат переговоров идет в двухстороннем формате между Арменией и Азербайджаном. На этом фоне Лавров приезжает в Азербайджан», — сказал Зульфугаров.

Однако эксперт сомневается, что этот визит будет связан с двусторонними отношениями, так как президент Азербайджана уже имел возможность обсудить с высшим политическим руководством России отношения между странами.

«Недавно состоялся визит вице-президента Азербайджана в Москву, где также обсуждался широкий круг двухсторонних отношений. Поэтому двухсторонние отношения в рамках этого визита ограничатся сотрудничеством двух министерств иностранных дел. Поэтому центральной темой будет карабахский конфликт», — считает экс-министр.

По мнению Зульфугарова, Лавров попытается восстановить имитацию переговорного процесса.

«Это его старая задача, которую он не смог решить. Но нужно отметить, что переговорный процесс был «убит» двумя заявлениями Пашиняна: «Карабах – это Армения. Точка» и «Армения не собирается вести переговоры об освобождении территорий». Эти заявления не были дезавуированы, а, следовательно, надежды на то, что будут восстановлены реальные переговоры, нет. Поэтому перед Лавровым стоит сложная задача, но без каких-либо надежд на урегулирование», — подчеркнул он.

В заявлениях Лаврова в Ереване видно желание понравиться армянской аудитории, а с таким багажом приезжать в Баку не самая лучшая идея, добавил аналитик.

«Сегодня азербайджанская общественность настороженно следит за деятельностью Лаврова, поэтому визит будет сложным для него и малообещающий с точки зрения результатов», — резюмировал он.

Примечательно, что на фоне визита Лаврова в Баку, также состоялся визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана. В рамках визита Пашинян встретился с главой сепаратистского режима, где он обсуждал переговорный процесс по урегулированию конфликта. О каком переговорном процессе идет речь, если реальные переговоры приостановлены, причем сразу по нескольким причинам.

Сейчас Азербайджан находится на стадии трансформации элит. Страна входит в период парламентских и муниципальных выборов. С другой стороны еще неизвестно сохранит ли глава МИД Азербайджана свою позицию. А потому ждать активных переговорных процессов и возможных результатов просто не стоит.