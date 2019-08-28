Беженцы с неплохими доходами

Немецкие депутаты всерьез озабочены новыми фактами, касающимися условий пребывания на территории их страны тех, кто прибыли туда якобы из-за угрозы их жизни у себя дома. Во всяком случае, таковы объяснения большинства беженцев из стран Ближнего Востока.

И надо признать, основания для таких тревог у германцев есть. Недавно прошедшая в Бундестаг (парламент) правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сообщила, что 8 сентября поднимет там вопрос о законодательном лишении статуса беженца мигрантов, которые регулярно посещают свои страны — откуда они вроде бы бежали. А чуть ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер высказался за высылку беженцев, проводящих отпуск на родине.

Не исключено, что инициатива немецких парламентариев достигнет и главного законодательного органа Европы, чтобы распространить такую практику на весь ЕС.

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его там преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца», — это слова министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, высказанные в интервью таблоиду Bild, всколыхнули немецкое общество. Речь министра пришлась практически на годовщину событий в Хемнице — 26 августа 2018 года группа мигрантов убила 35-летнего немца, что привело к тысячным маршам протеста против политики открытых дверей.

Безусловно, понятно, что лишение статуса беженца тех мигрантов, которые регулярно навещают свои родные страны, — это даже не политический вопрос, а простая логика. По закону Германия принимает у себя лишь тех, кому грозит реальная опасность, кому некуда больше податься.

Показательный факт — за убежищем в ФРГ в 2018 году обратилось свыше 1,8 млн. мигрантов, на 6% больше, чем годом ранее. То есть, несмотря на то, что борьба с ИГ практически завершена, количество мигрантов в Европе по-прежнему растет.

А антимигрантские настроения в низах немецкого общества часто объяснимы конкретными фактами. 29 июля на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне 40-летний беженец из Эритреи толкнул под поезд восьмилетнего ребенка и двух женщин. Мальчик погиб. Неделей ранее аналогичный случай произошел в баварском городе Фюрте — компания мигрантов с Ближнего Востока (немецкая полиция не раскрывает их национальность) избила троих немцев и бросила их под колеса подходившей электрички. Двое погибли, третьему удалось спастись. 23 июля в земле Северная Рейн-Вестфалия 28-летний косовский албанец толкнул под поезд незнакомую ему немку, женщина не выжила.

Эти непонятные инциденты ситуацию, во всяком случае, никак не улучшают. Как говорит известный на русскоязычном пространстве немецкий политолог Александр Рар, беженцы получают деньги, квартиры, бесплатное образование. И выходит, что у них откуда-то находятся еще и лишние средства на то, чтобы ездить в отпуск, — это абсурд какой-то.

При этом в среднем цена билетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает €1,5 тыс. А учитывая, что прямых рейсов между немецкими городами и этими странами нет, необходима пересадка либо в ОАЭ, либо в Турции. Причем, по словам министра Зеехофера, беженцы летают в отпуска не в одиночку, а семьями — то есть эта сумма увеличивается кратно.

Выходит, у беженцев каким-то образом появляются средства на то, чтобы купить билеты. Но на то, чтобы оплатить свое обучение или лечение в Германии, как это делают все остальные, не получающие дотаций граждане ФРГ, денег у мигрантов нет.

Любой согласится, наверное, что для нормализации всей этой ситуации необходимы четкость и системность, единые правила приема беженцев – то есть, все то, что Евросоюз так и не удосужился выработать с самого начала миграционного кризиса в 2015 году. А ведь без этого недовольство коренных жителей Европы просто неизбежно.

Тут еще нельзя забывать, что сегодня в Турции скопилось около 3,5 миллиона мигрантов и беженцев, в основном сирийцев, иракцев и афганцев. Многие из этих людей, если только им будет предоставлена подобная возможность, постараются немедленно пробраться в Европу. И это еще, если не учитывать растущую с каждым днем волну нелегалов из черной Африки.