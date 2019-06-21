Бежать впереди паровоза: нужны ли стране профильные классы?

В старших классах большинство школьников уже знают, какую профессию они хотят выбрать. Потому предметам, которые им нужны для поступления в вуз, они уделяют повышенное внимание. При этом многие сетуют на то, что приходится тратить время на те дисциплины, которые им в дальнейшем не пригодятся.

Обучение в профильном классе позволяет решить эту проблему, ведь там углубленно изучают именно те предметы, которые нужны учащемуся для получения высшего образования. Те, кто видят себя филологами, могут выбрать гуманитарный класс. Дети с математическим складом ума предпочтут класс с техническим уклоном.

Как недавно сказал министр образования Джейхун Байрамов, сейчас перед Министерством образования стоят такие задачи, как анализ ситуации по внедрению классов с уклоном, сферы применения, подготовка новых учебников и привлечение опытных преподавателей. Об этом сообщает Trend. По словам министра, в целях повышения общего качества образования и улучшения условий школьников, было решено расширить сферу специализации. В настоящее время к этому процессу привлечено 47 930 учеников из 2140 классов. Это около 30% всех учащихся 10-11 классов. Уже подготовлены учебные планы и программы для таких классов, и началось их внедрение. Первоначальные анализы подтверждают, что выпускники таких школ показывают хорошие результаты при поступлении в высшие учебные заведения и отличаются академическими успехами. Для более эффективного индивидуального подхода было решено понизить число учеников в классах с 20 до 15 человек. Это отражено в законе «Об общем образовании».

Как рассказал «Зеркало» эксперт в области образования Надир Исрафилов, внедрение профильной системы обучения в массовом порядке, может привести к ряду проблем. Например, будет недобор в гуманитарный класс и слишком много желающих учиться в математическом классе, или наоборот. Если будет недобор, тогда ученика переведут в другой класс, а ведь цель создания профильных классов в том, чтобы школьники выбирали то направление, по которому они захотят продолжить образование в вузе. В Баку подобная проблема, скорее всего, не возникнет, другое дело — регионы страны, сказал он.

По словам эксперта, сейчас школьное образование в Азербайджане может быть неполным и полным средним образованием. Первое получают те, кто окончили 9 классов, второе — те, кто отучились 11 классов.

«Чтобы интегрироваться в международное образовательное пространство в стратегии образования и в Дорожной карте указано, что наша страна к 2020 году должна перейти на 12-ти летнее образование. В рамках 12-летнего обучения десятилетнее образование будет идти по общей программе, и после окончания десятого класса ученики смогут получить аттестат. А 11-12 классы уже будут профильными, и в эти два года должна идти подготовка учащихся к поступлению в вузы.

Но пока нет никаких сведений о том, что мы успеем перейти на 12-летку к намеченному сроку. Думаю, что для этого понадобится еще несколько лет. Мы к этому на сегодняшний день не готовы. Нужно создать новую систему, подготовить новые учебники. Создавать профильные классы до перехода к 12-летней системе образовани — поспешное решение. После перехода к 12-ти летнему образованию в этом случае придется менять всю программу»

Н. Исрафилов подчеркнул, что до сих пор непонятно, куда добавлять 1 год – к младшим, средним или выпускным классам. Также непонятно, как будет происходить переход школьников из 10 в 11 класс — по итогам экзаменов или по общим итогам успеваемости.

Кстати, в конце 90-ых годов прошлого века была попытка внедрить профильные классы в некоторых школах в качестве эксперимента, и эта попытка оказалась провальной. Тогда дети в пилотных школах сдавали экзамены, чтобы продолжить образование в 10 классе, и классы делились на профили. Родители, не сдавших экзамены учеников, нередко решали дело взяткой. И как показал проект, такие классы носили в большинстве случаев формальный характер. Хотелось бы надеяться, что из тех ошибок были сделаны какие-то выводы, и дважды на одни грабли наша образовательная система не наступит.

По словам Н.Исрафилова, сейчас только 1-1,5% из тех, кто оканчивают девятые классы, продолжают образование, большинство же на этом свою учебу заканчивает. Хотя в советское время многие шли учиться и одновременно получать профессию в ПТУ. Он отметил, что похожая ситуация может сложиться, когда аттестат станут получать с 10-го класса, и нужно сначала тщательно продумать все моменты.

Наш собеседник также заявил, что сегодняшние школьники уже с 4-5 класса ходят к репетиторам по тем предметам, которые, как они считают, понадобятся им для поступления в вуз, а на остальные предметы часто не обращают внимания. В итоге, ребенок, например, прекрасно знает математику, но не имеет ни малейшего представления об истории. Получается одностороннее развитие. Но нигде не написано, что цель школы — подготовка в вуз. Цель – дать общие знания по всем предметам.

«На мой взгляд, в рамках существующей системы образования не стоит делать акцент на узкой направленности даже в выпускных классах. В будущем для этого двух лет – в 11 и 12 классах — будет вполне достаточно».

Как говорит Н.Исрафилов, профильные классы есть во многих странах мира, они нужны и у нас. Но все надо делать постепенно, поэтапно, обсуждать все моменты с общественностью.

«Образование не любит спешки. Оно развивается и должно соответствовать требованиям времени, потому какие-то поправки в законах неизбежны, но не так часто, как это происходит у нас. А в нашей стране порой сначала закон принимают, а потом его начинают изменять, дополнять. Например, в законе «Об образовании» было сделано уже 60 изменений. В 80-ых годах 20 века Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко начал школьную реформу. Перед принятием положения реформы опубликовали во всех СМИ, и год обсуждали, эксперты выдвигали свои предложения.

У нас должно все происходить по подобной схеме, в обсуждении должны принимать участие эксперты, в курсе происходящего должны быть представители медиа, нужны общественные обсуждения. По закону все так и есть, но это должно претворяться в жизнь»,– сказал эксперт.