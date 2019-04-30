Без Турции проекту F-35 будет нанесен большой ущерб

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о большом ущербе для программы по производству истребителей F-35, если США исключат из нее Турцию.

«Когда мы почувствовали необходимость в системах ПРО, мы обратились к союзникам, но нужного ответа не получили. Поэтому мы достигли соглашения с РФ по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Сегодня нас пытаются исключить из проекта по F-35, частью которого мы являемся. Без Турции этому проекту будет нанесен большой ущерб», — заявил Эрдоган, выступая на открытии международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.