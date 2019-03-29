Без тормозов: кто в ответе за пьяных водителей автобусов?

Автобусами ежедневно пользуется большое количество граждан, доверяя водителям этого вида транспорта свои жизни. Но, к сожалению, последние часто профессионализмом не отличаются. Они игнорируют правила дорожного движения, а порой даже садятся за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На днях как раз был задержан один такой водитель, управлявший автобусом, битком набитом людьми, подшофе. Как показало расследование, водитель оставлял автобус ночью не в гараже, а во дворе своего дома, и рано утром вышел на работу без проведения медицинского обследования. Получается, что из-за отсутствия контроля, за рулем автобуса может находиться и пьяный, и находящийся под воздействием наркотических средств, и чем-то больной человек, которому может стать плохо в дороге.

Как рассказал # глава НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, проблема в том, что вина за происшествие будет возложена только на одного человека — водителя. Больше никто наказан не будет. А ведь такие факты говорят о том, что Бакинское транспортное агентство (БТА) не занимается своей работой.

По словам Ф.Мамедова, за нарушения нужно наказывать не только водителя, так как накажут этого, на его место придет другой, не лучше, и ситуация повторится. Нужны штрафные санкции по отношению к владельцам компаний, занимающихся перевозками, чьи сотрудники допускают опасные нарушения.

«БТА могло бы отобрать лицензию у владельца компании, у него есть рычаги давления, но ничего такого не делается. А значит, проблема так и не будет решена. Видел как-то репортаж о том, что в Германии молодые люди устроили гонку на машине на скорости 170-180 км/ч и сбили пожилого человека. Суд, пересмотрев дело через какое-то время, вынес вердикт, что имело место преднамеренное убийство и виновникам дали пожизненный срок. К чему это я? Да к тому, что если строго наказывать за нарушение, то другие много раз подумают, стоит ли его совершать», — считает Ф.Мамедов.

По поводу отбора водителей при приеме на работу, эксперт заявил, что тестирование вряд ли что-то особо изменит. У нас нигде не прописаны критерии того, кого брать на работу водителем автобусов.

«Важно применять старый добрый принцип кнута и пряника. Хорошо работаешь? Получи награду. Плохо? Будешь наказан. Вот так все просто. Те же автобусы BakuBas нашпигованы камерами наблюдения, и можно посмотреть, как вел себя водитель, сколько часов он за рулем, но вот контролирует ли это кто-то — большой вопрос. Есть камеры и в других автобусах, да толку от них, как видно, нет», — считает Ф.Мамедов

По его словам, отсеивать неквалифицированных водителей должны те, кто их нанимают. Но чтобы это происходило, наниматели должны нести ответственность за действия своих работников. Скажем, сбил тот человека насмерть или сделал инвалидом, значит, наниматель должен будет содержать семью погибшего или пострадавшего.

Что касается физического состояния водителя, то его ежедневно перед выходом на рейс должен проверять врач. По словам Ф.Мамедова, самому водителю может казаться, что у него все в порядке, а медик сразу определит по внешнему виду, что что-то не то. Он может померить ему давление, температуру, в общем, медицинское освидетельствование отнюдь не ограничивается проверкой, пил человек спиртное или нет.

«Но у нас все происходит не так, как должно происходить. Как правило, физическое состояние водителя проверяется только на бумаге, за что врач получает какую-то сумму. Всему виной бесконтрольность и безответственность. Если бы водитель знал, что ему придется проходить медицинское освидетельствование с утра, он просто не вышел бы на работу в пьяном состоянии. Но он был уверен, что его не будет», — отметил он.

Помимо состояния водителя, как говорит эксперт, необходимо ежедневно перед выходом на рейс проверять сами автобусы.

«60-70% автобусов в столице стоят не в гаражах. А ведь крупные фирмы должны иметь свой гараж, мелкие могут арендовать места в гараже. И автобусы в обязательном порядке должны проходить техосмотр перед каждым выходом на рейс. Но гараж арендовать стоит денег, куда проще поставить автобус у себя во дворе, это ведь бесплатно. Человек, который отпахал на работе часов 16, не может после работы заниматься наведением порядка в салоне. В СССР после каждого рейса автобусы дезинфицировали с применением хлорсодержащих веществ. Обеззараживание важная часть соблюдения санитарно-гигиенических норм, ведь в автобусах ездят не только здоровые люди, но и например, те, у кого чесотка, открытая форма туберкулеза», — заявил Ф.Мамедов.

Возвращаясь к случаю с пьяным водителем, наш собеседник отметил, что наше общество больно, и об этом уже говорит тот факт, что за рулем автобуса оказался человек в состоянии алкогольного опьянения, а пассажиры, которых он вез, его еще и защищали.

«У нас происходит подмена понятий, что хорошо и что плохо. Защищали водителя пассажиры, думая, вероятно, что из-за разборок они куда-то опоздают. Как-то я ехал в автобусе, водитель которого постоянно нарушал правила дорожного движения. В результате одного из нарушений, в него врезалась легковая машина, но опять-таки виноват был водитель автобуса. Тем не менее, он стал орать о том, что все кто попало покупают права и ездить, и пассажиры полностью были на его стороне. Когда я спросил у них, зачем они его защищают, услышал гениальный ответ, что, мол, он же нас везет. А ничего, что он вас на кладбище везет? Они, поняв, что не правы, замолчали, но ведь водитель как ехал, нарушая правила, так и продолжил это делать», — рассказал он.

Ф.Мамедов заявил, что большинство наших граждан не пресекают нарушения, а тех, кто видят их и обращаются в соответствующие инстанции, называют стукачами.

«Они не стукачи, они исполняют свой гражданский долг. Если сосед видит неадекватное, преступное поведение своего соседа, он должен известить об этом полицию. Так принято во всем цивилизованном мире, но не у нас. У нас многие его осудят, и не задумаются, что он спас, возможно, много жизней своим поступком, в том числе жизнь того, на кого пожаловался», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что дорожная полиция, в основном, не останавливает автобусы, получив приказ о том, что это делать нельзя. Если нарушения слишком очевидные, то разбираться с ними дорожный патруль может только на конечной остановке автобуса. Это сделано, чтобы пассажиры не проявляли недовольство вынужденными остановками. А то, что они могут не доехать живыми до пункта назначения во внимание не принимается.