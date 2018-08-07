«Без»квартирный учет

Во времена СССР не существовало понятия частное жилье. Жилье было или государственным, передаваемым гражданам в аренду, или кооперативным. Кроме государственного и кооперативного жилья, в селах и пригородах было индивидуальное жилье.

Государственное жилье можно было получить на производстве (через ведомство, из его жилого фонда) или по месту жительства, став на учет в районном или городском исполнительном комитете.

Ведомственное жилье получали служащие достаточно крупных предприятий и организаций, а по месту жительства – работники небольших городских или районных организаций, не имеющих своего жилого фонда.

Но в обоих случаях нужно было встать в очередь для получения жилья.

С распадом СССР исчезло понятие государственного жилья, но очередь, оказывается, осталась.

«Я проработала в издательстве «Азербайджан» 38 лет. В 1983 году меня взяли на учет в издательстве на получение жилья. В то время издательство само строило дома для своих работников. 10 % построенного издательством жилого фонда передавалось тогдашним органам исполнительной власти. 10% — предоставляли журналистам различных СМИ, редакции которых находились при издательстве. Оставшиеся квартиры издательство предоставляло техническому персоналу», — сообщила # бывший работник издательства «Азербайджан» Севда Ядигярова.

По ее словам в 1987 году издательство «Азербайджан» в последний раз предоставило своим работникам квартиры. «После этого строительство жилья для своих работников издательством «Азербайджан» было прекращено.

По словам руководителей издательства, списки очередников были переданы ими в органы исполнительной власти», — заявила она Севда Ядигярова.

Однако, по словам заведующего юридическим отделом исполнительной власти Абшеронского района Рашада Губадова, учреждения не передавали списки своих очередников. «Какие списки? Органы исполнительной власти появились в Азербайджане лишь в 1992 году», — заявил он #.

Как отметил Рашад Губадов, в исполнительной власти имеются списки граждан, взятых на учет на получение жилья, после 1992 года.

«Лица, которые обращаются в исполнительную власть с просьбой о предоставлении жилья, берутся на учет. В соответствии с законодательством, мы требуем представления надлежащих документов. После этого их вносят в списки желающих получить квартиры», — сказал Рашад Губадов.

«А взятым на учет гражданам предоставляются квартиры?», — спросил наш журналист.

«У нас нет жилищного фонда», — заявил заведующий отделом.

P.S. Мы не поленились и зашли на сайт исполнительной власти Ясамальского района. Там действительно размещены списки граждан, которые ждут своей очереди на квартиру, среди них матери-одиночки, многодетные матери, учителя и еще много людей, поделенных на категории.

И самое удивительное, в списке учителей на первом месте Дж.Гулузаде, которая стоит в очереди с 1974 года. (44 года)

А в списке матерей-одиночек Т. Абдуллаева, которая дожидается жилья с 1984 года (34 года).

Если нет жилищного фонда, зачем обнадеживать людей и брать их на квартирный учет, составлять списки, требовать документы? Просто чтоб создать видимость работы?

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