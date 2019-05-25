Без экономических локомотивов ЕС существовать не сможет

В пятницу, премьер-министр Тереза Мэй, объявила о своей отставке с поста главы Консервативной партии, что означает одновременно и уход с поста премьер-министра Великобритании.

Мэй особо подчеркнула, что она глубоко сожалеет о том, что не сумела довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме, и оставляет решение этой задачи своему преемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй, всхлипывая, после чего развернулась и вошла в здание резиденции премьер-министра.

Комментируя # уход Терезы Мэй, а также в целом ситуацию в ЕС, российский политолог-американист Сергей Судаков, сказал, что если посмотреть на картину ЕС с 2014 года, то становится понятно, что ЕС был сильно потрясен как потоком мигрантов, так и ухудшающейся экономической ситуацией.

По его словам, замедление темпов экономического развития в целом сказалось на политике суверенизации европейских государств.

«Практически каждое государство задумалась о том, каким образом можно было бы играть на собственную экономику. Данные мысли вслух не озвучивались только прибалтийскими государствами и Польшей, так как за счет ЕС они получают и еще могли бы получать достаточно неплохие ресурсы. Тут мы четко увидели, что ЕС делится на страны-доноры и страны-реципиенты. Классическими донорами выступают страны с развитой экономикой: Германия, Франция, Италия, Испания», — сказал он.

По его мнению, дальше, когда Британия решила выйти из ЕС, в Брюсселе им сказали, что за это надо заплатить.

«Британия до последнего надеялась, что США включатся в переговоры и сделают все, чтобы Британия вышла из ЕС с минимальными выплатами. В реальности мы видим, что кабинет Терезы Мэй привел страну в тупик. По сути, мы сейчас видим, что один из экономических локомотивов ЕС — Британия уходит в собственное «плавание». Дело еще и в том, что сейчас во многих странах ЕС активизировались политические группы, которые выступают за выход из ЕС», — добавил он.

Аналитик считает, что политик, который придет после Терезы Мэй и захочет провести повторный референдум, ему не вернуть ту обстановку, которая была до Брекзита.

По мнению аналитика, сейчас изменились условия, «прежний ЕС сильно поменял свою форму».

«Сегодня ЕС зиждется на брюссельской демократии, то есть диктат коллективных ценностей над персональными. Никого не интересует, как себя будут чувствовать малые государства ЕС. Как будут решаться проблемы Греции, Португалии и других государств? Сейчас всех интересует одно, как можно создать большой блок, для того, чтобы можно было постоянно перераспределять ресурсы от более богатых к менее богатым и делать это на постоянной основе», — подчеркнул он.

Говоря о миграционной ситуации в ЕС, эксперт сказал, что данный вопрос разделил ЕС: платить штраф выгоднее, чем принимать беженцев.

«Часть стран отказалась принимать мигрантов, так как они поняли, что это подорвет их экономику и для них легче заплатить штраф, чем принимать мигрантов. Но те страны, которые приняли мигрантов, сильно изменились. Сам образ этих государств сильно поменялся и они уже не такие, какие были до 2012-2013 года», — сказал Судаков.

Сегодня тенденция в этих странах совершенно иная, считает политолог, «озлобленность населения и в первую очередь к мигрантам».

«Поэтому сейчас в Португалии, Испании и других странах население выступает за то, чтобы их страны сами решали, принимать им мигрантов или нет. Британия была первой ласточкой всех этих процессов, если же подобные процессы пойдут и в Германии, то на ЕС нужно ставить крест, и его больше не существует. Если Франция выйдет, будет то же самое. Без локомотивов — ЕС не существует. Поэтому сейчас никто не знает как будет развиваться ситуация дальше», — резюмировал он.