Бессонная ночь отражается на весе и меняет ДНК человека

Ученые пришли к мнению, что отсутствие здорового сна может вызвать у человека увеличение веса и даже изменение в ДНК. Столь удивительные выводы были сделаны научными сотрудниками из Швеции. Исследователи Уппсальского университета провели эксперимент, для участия в котором пригласили 15 добровольцев.

Вначале исследования людям дали возможность хорошо отдохнуть. После 8-часового сна никаких разительных изменений их организм не показал. А вот следующую ночь добровольцам нужно было продержаться без сна вовсе. И вторая ночь привела к значительным метаморфозам у подопытных, передает planet-today.ru.

Мало того, что ткань скелетных мышц имела признаки мышечной недостаточности, в теле еще и появились жировые отложения. Также была изменена работа ДНК.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что бессонница приводит не только к негативным эффектам в плане восприятия. Также отсутствие сна может способствовать увеличению веса у людей. И это является очередным подтверждением той мысли, что хороший сон является профилактикой здоровья.

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