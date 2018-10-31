Бессмысленная «четверка»

В минувшие выходные, в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит президентов Турции, России, Франции и канцлера Германии, на котором обсуждалась Сирия, впервые в таком формате. По итогам встречи Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли совместное заявление.

В нем говорится, что будущее Сирии может определять только сирийский народ, и решение конфликта может быть достигнуто исключительно политическими методами.

По данной встрече отписались и мировые СМИ, так, The Wall Street Journal, написал, что Россия использовала четырёхсторонний саммит по Сирии в Стамбуле, чтобы укрепить свои позиции как крупного игрока на Ближнем Востоке, а французская газета Le Figaro называет прошедший саммит «беспрецедентным».

Лидеры высказались…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Наша основная цель — поддержание прекращения огня в Сирии… Мы продолжим свои операции на северо-востоке Евфрата, поскольку это важно для безопасности Турции… Турция потратила на помощь сирийским беженцам 33 млрд. долларов… Турция продолжит работать в рамках астанинского процесса».

Владимир Путин: «Все употребляют выражение «сирийский режим», а в резолюции ООН сказано «Правительство Сирийской Арабской Республики. Сами сирийцы должны определять будущее своей страны… В первую очередь необходимо обеспечить запуск конституционного комитета в Женеве… Такой комитет, безусловно, должен быть признан легитимным всеми сторонами сирийского конфликта… Работа по формированию комитета предстоит серьезная, и делать ее необходимо будет качественно… Создание демилитаризованной зоны является временной мерой… Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит вывод вооружений из этой зоны…».

Эммануэль Макрон: «Нашим приоритетом сегодня является борьба с терроризмом. Военное решение не является лучшим решением, но с другой стороны есть терроризм. Продолжая борьбу с террористическими группами, необходимо уважать гуманитарные аспекты… Несомненно, военная операция будет не приемлема по решению Идлибского вопроса… Это приведет к новой волне беженцев и к тому, что все эти террористы разбегутся по другим странам… Идлибский меморандум будет соблюден… Мы надеемся, что будет оказано давление на сирийский режим… Применение химического оружия неприемлемо… В Сирии сейчас 2 борьбы: все борются с терроризмом, но с другой стороны сирийский режим продолжает бороться со своей оппозицией… Конструктивный подход сирийского режима имеет важнейшее значение… Организация Конституционного комитета значима, в этом наша позиция совпадает…».

Ангела Меркель: «Считаю эту встречу очень продуктивной… Она показала, что у нас общие интересы… Необходимо найти политическое решение вопроса, причем в рамках ООН… Нам необходимо сделать все возможное по разоружению провинции Идлиб… Неприемлемо применение химического оружия, потому что необходимо именно политическое решение этого вопроса… Мы будем прилагать все усилия по учреждению конституционного комитета… Мы должны содействовать этому, военного решения этой проблемы нет… Только после этого возможно возвращение сирийских беженцев в родной край…».

По итогам…

В целом данный саммит уже можно оценивать положительно, так как четыре влиятельные страны сели за стол переговоров обсуждать детали урегулирования и согласования закулисных вопросов.

Например, восстановление Сирии. Данный вопрос является одним из главных закулисных игр, и получить свою долю в этом хотят все. Но пока говорить о восстановлении Сирии несколько рано, так как война еще не окончена, и то, что она закончится скоро, никто не гарантирует. Но для понимания, нужно отметить, для того, чтобы поднять находящуюся в руинах Сирию и поставить хотя бы на колени, по оценке разных экспертов, потребуется, по меньшей мере, 300 миллиардов долларов.

У России, Турции и Ирана, нет денег, отстраивать свои регионы, не говоря, уже о Сирии. Нет также и международного влияния и статуса, чтобы собрать эту сумму у международного сообщества, чего не скажешь о США и западной Европе. Поэтому, как бы там в Сирии Россия не крутила своими ВКС, Турция не показывала силу своих мехметчиков, а Иран доблесть своих пехотинцев, восстановить эту страну без Запада невозможно. Но это тема отдельного материала, которую мы затронем в дальнейших статьях.

Но вернемся к саммиту. Сам саммит и по формату и по весу был весьма значимый, так как в нем участвовали многие тяжеловесы современной политики, и каждая из стран пыталась отстоять свои интересы. Для России и Турции важно было подчеркнуть безопасность своего присутствия, для Германии и Франции же приостановить дальнейшую эскалацию, чтобы не вызвать новый поток беженцев, которые успели «подсадить» экономику ЕС, и сейчас официальному Брюсселю нужна перезагрузка для выхода из сложившегося миграционного вопроса.

Несмотря на красивую «обертку» данного саммита, реальность сирийского конфликта такова, что данная четверка при всем своем влиянии не способна урегулировать данный конфликт, пока за этот стол не сядут США и Иран. Именно эти страны имеют в Сирии наибольшее количество военных и прокси сил. Сегодня весь сирийский конфликт, сведен к противостоянию между США и Ираном.

У США в Сирии порядка 13 военных баз разного назначения, а в рукаве они имеют курдов и разные суннитские племена, но еще больше таких баз имеет Иран, и помимо прокси сил, официальный Тегеран имеет более сильное влияние на Дамаск. Как отмечают российские эксперты, Башар Асад, при всей своей симпатии к Москве, отдает предпочтение и доверяет иранцам, нежели русским.

Данная «четверка» может принимать разные решения, делать какие-то заявления, даже обсуждать Конституцию будущей Сирии, пытаться «убрать» Асада, но, пока к ним не присоединятся Трамп и Роухани, все эти переговоры – ни о чем. А в современных условиях, когда Трампу приспичило «дожать» Иран, а Тегеран не собирается отступать от своей политики, пригласить лидеров этих стран в клуб цивильных политиков, которые собрались в Стамбуле, не является возможным. Правда, турецкий президент добавил, что Иран, как участник астанинского процесса будет уведомлен о результатах встречи.

Но кто сказал, что эта «четверка» имеет цель урегулировать конфликт? Куда важнее было показать, что они являются сторонниками политического урегулирования сирийского конфликта. В этом вопросе эти страны сделали как бы ход конем, но в вопросе реального урегулирования конфликта, данная «четверка» не способна что-то решить.

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