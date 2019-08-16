Беспокойство Генпрокуратуры понятно, но запрет на публикации недопустим

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов обратился к СМИ в связи с новостями о суицидах и сообщил, что в последние дни некоторые представители СМИ сообщают , что лицо, совершившее самоубийство, ранее находилось на той или иной должности, являлось высокопоставленным чиновником: «Как Генпрокуратура, мы просим представителей средств массовой информации быть осторожными при освещении информации», передает АПА.

Э. Султанов также отметил, что он выступает против придания огласке суицидальных событий: «Распространение в средствах массовой информации преступлений этой категории негативно влияет на психологию людей, особенно молодежи. В некоторых случаях люди, отчаявшись, видят выход в самоубийстве, и такие статьи в СМИ сразу привлекают их внимание».

Представитель Генпрокуратуры сказал, что причины самоубийства бывают разные. Эти причины могут быть психологическими и социальными, вызваны психиатрическими и другими заболеваниями.

«Совершенно неверно связывать случаи самоубийства с экономическим положением страны. Так, несмотря на то, что Норвегия является одной из самых развитых стран мира по объемам продукции на душу населения, число самоубийств там тоже довольно велико. Однако, несмотря на это, СМИ, действующие в этой стране, вообще не освещают подобные события», — отметил Э. Султанов.

Однако, господин Султанов забывает, что СМИ берут информацию не откуда-то из посторонних источников, а именно с сайтов МВД и Генеральной Прокуратуры.

Комментируя # обращение Генпрокуратуры, председатель Объединения Журналистов «Yeni Nəsil», медиа-эксперт Ариф Алиев подчеркнул, что освещение случаев суицида — одна из самых обсуждаемых тем в международном журналистском мире. Советы Прессы разных стран часто выносят именно этот вопрос на повестку. «Однозначно, я могу сказать, что наложить запрет журналистам на то, чтобы они не писали о суицидах, да и вообще, о чем бы то ни было, незаконно и недостойно государственных органов. Но, попросить, а в некоторых случаях потребовать, чтобы журналисты были крайне осторожны во время подготовки публикаций — это вполне оправдано. Потому, что кодексы этики, а в некоторых случаях и законы, требуют от журналистов особого подхода к чувствительным темам. Проблема в том, что во многих обществах, включая европейские страны, депрессивность высокая. В Азербайджане она еще более высокая из-за жизненных неудач, глупых обычаев, частично, уровня жизни. В таких случаях, детальное описание суицидов может сподвигнуть некоторых людей, переживающих трудности, на подобный шаг», — считает эксперт.

Он отмечает, что не так давно в Великобритании в комиссию по жалобам на прессу поступило обращение. «Газета The Guardian написала о человеке, который покончил жизнь самоубийством, при этом описывая детально, каким образом. Родные этого человека подали в суд на газету и, издание проиграло. Что же должны делать журналисты? Журналисты, конечно же, должны писать об этих случаях, но писать и о том, как предотвратить суицид, что необходимо менять в нашей жизни. Нужно менять подход к освещению этих случаев, чтобы люди не выбирали такой путь ухода от навалившихся проблем. Один из совсем недавних примеров, школьница, совершившая суицид. Я вас уверяю, если бы журналисты об этом не писали, вряд ли государственные органы, в том числе и правоохранительные, занялись бы этим делом на таком уровне. Во многих случаях, требование СМИ приводит к тому, что виновные не остаются безнаказанными. Но, освещая подобные случаи, журналисты должны быть предельно осторожными и учитывать, что раскрывать имя погибшего разрешается только в том случае, когда общественный интерес превалирует над чувствами и правами семьи жертвы. Также, описывая эти случаи, журналисты должны опускать детали, чтобы не «учить» других», — говорит А.Алиев.

Председатель Объединения Журналистов «Yeni Nəsil» говорит, что его удивляет, почему сами СМИ не обращают на эти правила достаточного внимания. «Наверное, этим и вызвано беспокойство прокуратуры. Все уважающие себя средства массовой информации имеют свои редакционные книгы, кодексы этики. Существуют серьезные ограничения при публикации фотографий, точного адреса, деталей, имен родственников самоубийцы (без их согласия). Так что, я понимаю обеспокоенность генпрокуратуры. Но, запрет на публикацию информации — это недопустимо. Потому, что именно участие журналистов — осторожное, чувствительное — в освещении таких происшествий, является серьезным контролем над тем, как поступают в этих случаях государственные органы. Так как все госорганы, а особенно правоохранительные и здравоохранения, склонны скрывать подобные факты. Да, хоть участие журналистов в этом процессе и имеет иногда негативные последствия, но, в целом в последние годы благодаря публикациям в СМИ, эта проблема актуализировалась и стала больше беспокоить тех, кто остается жить», — подытожил Ариф Алиев.