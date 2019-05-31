Бесплатное высшее образование – госинвестиции в будущее страны

Получение высшего образования в нашей стране не только престижно, но еще и в большинстве случаев дорого. Родители сегодняшних студентов с ностальгией вспоминают времена, когда каждый мог учиться бесплатно, и мечтают, чтобы эта практика вернулась.

Экономист Натиг Джафарли рассказал # о том, что в континентальной Европе давно пришли к мнению: высшее образование на родном языке должно быть бесплатным. А вот за обучение на иностранном языке нужно платить.

«Правительство, субсидируя высшее образование, получает от этого косвенные доходы. Хороший специалист в течение своего рабочего периода возвратит государству более миллиона евро налогами и другими косвенными платежами. То есть государство инвестирует в свое будущее»,– сказал он.

По его мнению, государственные вузы в Азербайджане должны быть полностью бесплатными. А в частных вузах государство должно брать на себя обучение талантливой молодежи.

«Но надо также решить вопрос с качеством образования, которое на сегодняшний день хромает. За последние 15 лет проходной бал снизился в три раза. Вообще, к проблеме надо подходить комплексно — повышать качество образования, делать рынок труда привлекательным. Одних знаний в наших реалиях мало, и, скажем, дети из богатых семей быстрее находят работу благодаря связям»,– сказал Н.Джафарли.

У нас, как говорит экономист, многие хотят выучиться, чтобы потом уехать, а надо создать им условия, чтобы они хотели остаться.

А вот председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что высшее образование не должно быть бесплатным.

«Точнее, студенты могут учиться бесплатно, если есть госзаказ на те или иные профессии. Сейчас, допустим, министерство высоких технологий нуждается в специалистах, которые бы расследовали киберпреступления. Государство или какая-то фирма, предприниматель могут оплатить обучение в вузе, но затем человек должен отработать то, что на него было потрачено. Например, в этом случае он обязуется работать на государство в течение нескольких лет»,– поделился он с # своим мнением.

По его словам, отбирать одаренную молодежь нужно уже с 9-10 классов, и им предоставлять возможности для бесплатного обучения.

«Сейчас прямо тренд на получение высшего образования. Но только три человека из десяти работают по профессии. Вот для чего нужен продавец с дипломом вуза? Человек потерял 4, а то и 6 лет жизни на учебу, государство потратило на него средства, если он учился бесплатно, и в итоге такой результат. Стране необходимы и те, кто будут шить, строить, заниматься токарными работами и т.д, и для многих профессий достаточно профессионально-технического образования» ,–сказал эксперт.

Заслуженный деятель науки Азербайджана, профессор БГУ Шахлар Аскеров заявил #, что образовательная сфера — по сути, сфера обслуживания, то есть педагоги предоставляют студентам услугу в виде знаний. И бесплатной эта сфера быть просто не может. Когда за обучение не платят студенты, это делает государство.

«В Советском Союзе все так и было, но сейчас настали другие времена. В нашей стране есть возможность получения и платного и бесплатного высшего образования, так что альтернатива существует. В некоторых странах учеба в вузах только платная, есть государства, где как у нас – две формы обучения. Но есть и те, –говорит эксперт,–в которых образование для учащихся полностью бесплатно» .

Ш.Аскеров напомнил, что в этом учебном году увеличено количество бесплатных мест в вузах, и на его взгляд, в будущем эта тенденция продолжится.

«Образование — одна из приоритетных сфер для государства. Думаю, что в этом вопросе стоит более подробно изучить опыт других стран. Вообще, образование должно меняться, его цели и приоритеты, просто давать знания уже недостаточно. Надо учить студентов мудрости, стараться, чтобы из стен вузов выходили не только грамотные, но и порядочные люди, которые применят полученные знания на пользу стране» – считает он.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов сказал #, что государство в нашей стране создает благоприятные условия для того, чтобы как можно больше молодых людей получили высшее образование. При вузах действуют подготовительные курсы, абитуриент имеет две попытки для поступления и т.д.

«Что касается оплаты, то например, на ступени среднего образования есть государственные бесплатные школы и есть школы частные, за обучение в которых надо платить. То есть тут существует четкое разграничение. С высшим образованием дела обстоят иначе. У нас платными являются не только частные вузы. Государственные вузы также процентов на 70 платные. Как же они тогда могут считаться государственными?»– задается вопросом наш собеседник.

По его словам, многие поступившие в вуз, отказываются от обучения из-за того, что не могут за него платить.

«А ведь помимо оплаты учебы, есть много других трат – на дорогу, если человек не из Баку, то на съем жилья и т.д. Студент должен быть освобожден от социальных забот, чтобы он мог сосредоточиться на учебе. Да, количество бесплатных мест увеличилось, но насколько максимально может быть поднята данная планка? Можно ли сделать государственные вузы бесплатными? Это непростой вопрос, вероятно, все зависит от возможностей бюджета. Но многие государства смогли это сделать, а значит со временем при желании сможет и наша страна»,– говорит эксперт.

Если мы хотим, чтобы у нас развивалась наука, то, как отмечает Н.Исрафилов, нужно чтобы образование было если не 100% бесплатным, то на 100% доступным. А в этом случае необходимо, чтобы, наконец, студенты смогли получать образовательные кредиты под минимальные проценты и на длительный срок. Но вопрос с ними до сих пор не решен из-за отсутствия интереса у банковского сектора.