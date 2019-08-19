Беспилотник хуситов атаковал военный парад в Йемене

Беспилотный летательный аппарат, запущенный хуситами, атаковал участников военного парада правительственных войск в южной части Йемена. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen.

По предварительной информации, инцидент произошел в военном лагере Мас в провинции Мариб на юге страны. Телеканал сообщает о погибших и раненых солдатах и офицерах армии, однако на данный момент точная информация о жертвах и пострадавших отсутствует.

1 августа в результате обстрела хуситами военного лагеря в йеменском Адене погибло более сорока человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.(ТАСС)