Бесконтрольное такси

Такси в нашей столице можно встретить чуть ли не на каждом шагу, и именно их неправильная парковка часто становится причиной пробок и заторов. Понятно, что промышляющие таким извозом, не от хорошей жизни сидят днями и ночами в душных авто в ожидании клиентов, но их работа должна быть в цивилизованных рамках.

Как рассказал # председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, огромное количество такси говорит о высоком уровне безработицы.

«В стране высокий уровень скрытой безработицы, и определенный процент тех, кто якобы работают, по сути, безработные. Потому люди зарабатывают, как могут и где могут. В столице около 870 тысяч машин, из них где-то 270 тысяч грузовых. Примерно 300 тысяч машин занимается частным извозом, не все, правда, на постоянной основе, и не у всех это основной заработок. Кто-то работает, чтобы заработать на кусок хлеба, а кто-то, чтобы знакомиться с девушками. Сейчас таксистом может стать чуть ли не любой»,– говорит он.

По его словам, столичные таксисты должны иметь лицензию. Но если министерство транспорта их лицензирует, то оно должно нести ответственность за таких таксистов. Если таксист работает на компанию, занимающуюся пассажироперевозками, то и она должна отвечать за его действия»,– говорит он.

Например, если таксист сбил человека, то выплачивать компенсацию пострадавшему или его семье должна не только страховая компания, но и компания, которая наняла этого человека на работу. Семья погибшего, по мнению эксперта, должна получать столько, сколько зарабатывал кормилец, а если есть дети, то необходимо, чтобы виновные обеспечивали их до совершеннолетия.

К профессиональным водителям, к коим можно отнести таксистов, должны быть более строгие требования, уверен глава НПО. Раньше, как подчеркивает Ф.Мамедов, были строгие требования к таксистам. Например, в Москве начинающий таксист мог ездить два года только с шофером-инструктором, и должен был иметь немаленький стаж вождения. В наше время ничего подобного уже нет.

«Вообще, прежде чем доверить человеку такси, он должен быть проверен на предмет психических заболеваний, а также на стрессоустройчивость и умение работать с клиентами. Может быть он шизофреник, маньяк, а, возможно, окажется просто хамом. В первых случаях,– говорит эксперт,– речь об опасности для жизни, в последнем об испорченном настроении в лучшем случае, а возможно, что дело закончится потасовкой и будет иметь куда более серьезные последствия».

К тому же, как отмечает Ф.Мамедов, необходимо проверять физическое здоровье, вдруг у таксиста туберкулез в открытой форме или какое-то другое заразное заболевание, передающееся воздушно- капельным путем. При этом сам водитель может и не знать о том, что болен. Иметь медицинскую справку мало, нужно чтобы содержимое этой справки соответствовало действительности.

Сами машины, по его словам, тоже должны проходить ежедневный техосмотр. Но для этого они должны находиться в специально отведенных местах. Сейчас же часто таксисты держат машины у себя под окнами.

«Такси, как и автобусы, как ездили без правил, так и ездят, и паркуются не там, где положено. Камер в городе полно, а такси часто стоят на «зебре». Такси должны стоять исключительно на остановках такси, но таковых в Баку единицы. На это указывают работники ГАИ, когда им задаешь вопрос о том, почему они допускают подобное. По словам дорожных полицейских, им не хочется штрафовать людей в условиях безработицы, пытающихся заработать на жизнь. Но безработица – не проблема дорожных полицейских, их работа обеспечивать дорожную безопасность».

Да, стоянок такси мало, но значит нужно сделать так, чтобы их было больше, подчеркивает Ф.Мамедов. Работу такси, по его словам, должны контролировать БТА и ГАИ, но они фактически махнули на такси рукой.

«Как-то в соцсети выставили фото, на котором видно, что такси стоит на остановке, а это 40 манатов штрафа, но реакции со стороны соответствующих структур на это фото не последовало. Собственно, такси на остановках стоят повсеместно, и на них ГАИ не реагируют».

По словам эксперта, нужно подсчитать, сколько такси реально нужно в Баку, и если их будет не больше, чем это необходимо, это позволит таксистам неплохо зарабатывать. Чем больше такси, тем меньше заработок у тех, кто занимается таким извозом.

«На 300 -500 человек должно приходиться в среднем одно такси. Возьмем среднее число -400. Тогда получится, что на 4 миллиона населения столицы нужно порядка 10 тысяч такси. Сейчас же только лицензированных тысяч 100»,–заявил он.

Что касается конкуренции между такси, то, по его словам, в нашей стране таковая фактически отсутствует. Во многих странах, как сообщил он, популярно прибегать, скажем, к услугам UBER такси.

«UBER -это общемировая компания. Она не занимается извозом, а организует его. Они не несут ответственности и не платят налоги за пассажироперевозки, но при этом получают деньги за предоставление консалтинговых услуг. Это делает его более конкурентоспособным во многих странах, но только не в Азербайджане. У нас на услуги UBER примерно та же цена, что и у других такси»

У нас вообще отсутствие конкуренции во многом обусловлено менталитетом населения, считает Ф.Мамедов. Так, когда появились лондонские такси, в них были вложены большие деньги. Расходы были не только на машины, но и на закупку GPS, форму для водителей, а потому и цена на услуги была несколько дороже, чем у бомбил на шестерках.

«Таксисты на развалюшках по идее должны были спустить цены на свои услуги, а они, напротив, повысили их до уровня поездки на «баклажане». И не сказать, чтобы они потеряли при этом клиентов. Понятно, – отмечает глава НПО, – что у тех, кто старались предоставить населению качественную услугу, пропала мотивация. Зачем делать лучше, если и плохое востребовано не меньше?»