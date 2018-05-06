«Бешикташ» отстранен от участия в Кубке Турции на следующий сезон

Турецкая федерация футбола (TFF) наказала «Бешикташ» техническим поражением (0:3) за неявку на доигровку ответного матча Кубка Турции с «Фенербахче» и отстранила клуб от участия в соревновании на сезон-2018/19.

Изначально ответная полуфинальная встреча проходила 19 апреля, но была прервана на 57-й минуте при счете 0:0 после начавшейся потасовки между фанатами «Фенербахче» и игроками «Бешикташа», находившимися на скамейке запасных. Болельщики кидали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера «Бешикташа» Шенолу Гюнешу.

TFF наказала «Фенербахче» тремя матчами без зрителей и оштрафовала на один миллион турецких лир по итогам случившегося. Также было решено, что матч должен был быть доигран 3 мая при пустых трибунах. «Бешикташ» бойкотировал доигровку ответного матча в знак протеста из-за «мягкого», по мнению клуба, наказания «Фенербахче», посчитав, что победа должна быть присуждена им.

Кроме того, TFF обязала «Бешикташ» выплатить их коммерческий доход, заработанный в текущем розыгрыше Кубка Турции. Таким образом, в финале турнира сыграют «Фенербахче» и «Акхисар».

78 просмотров