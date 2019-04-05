Берни Сандерс назвал Трампа расистом

Американский сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал действующего главу страны Дональда Трампа расистом, передает Bloomberg.

Уточняется, что об этом он заявил во время поездки в театр Аполлона в Нью-Йорке.

Сандерс вспомнил убийство американского активиста Мартина Лютера Кинга-младшего. Он сказал о «великих шагах Кинга в направлении расовой гармонии», но подчеркнул, что в настоящее терпимость в стране стала другой и вина в этом Трампа.

«У нас есть президент, и я говорю это без какой-либо радости в моем сердце, который является расистом. Трудно поверить, что глава страны на самом деле является расистом», — отметил Сандерс.(Газета.Ru)

| 2019-04-05T21:52:22+00:00 5 апреля 2019, 23:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss