Берлускони пообещал Путину положить конец абсурдному режиму санкций

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ходе встречи в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заверил его, что будет работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и чтобы положить конец «абсурдному режиму санкций».