Берлускони пообещал Путину положить конец абсурдному режиму санкций

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в ходе встречи в четверг с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заверил его, что будет работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и чтобы положить конец «абсурдному режиму санкций».
Об этом сам патриарх итальянской политики, получивший на майских европейских выборах мандат депутата Европарламента, рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье миланской газетой Il Giornale.
«Естественно, я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия все в большей степени была неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит согласно истории и призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций», — заявил Берлускони.
По его словам, Путин знает об этом и ценит это.
| 2019-07-07T13:54:24+00:00 7 июля 2019, 14:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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