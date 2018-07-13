Берлин заблокировал выплату Афинам последнего транша помощи

Германия в четверг, 12 июля, на заседании Еврогруппы — совета министров финансов 19 стран еврозоны — заблокировала выплату последнего транша помощи Греции в размере 15 млрд евро. Причиной послужило решение Афин без согласия кредиторов продлить режим налоговых послаблений на пяти греческих островах: Лесбосе, Хиосе, Самосе, Леросе и Косе. Об этом сообщила на своем сайте греческая ежедневная газета Ekathimerini.

По итогам заседания министр финансов Португалии Мариу Сентену, занимающий пост главы Еврогруппы, пояснил журналистам: «Разрешение на выплату последнего транша в размере 15 млрд было ратифицировано 18 странами».

«Окончательное решение по поводу формального завершения рассмотрения предпосылок и одобрения выплат может быть принято после выполнения всех национальных процедур. Ожидаю, что это произойдет в начале августа», — подчеркнул Сентену.

Как уточняет агентство dpa, Афины обещали повысить НДС на островах до стандартного уровня в 24 процента. Позднее они, однако, пересмотрели это решение, оставив ставку на уровне в 17 процентов минимум до конца 2018 года. В качестве причины Греция назвала повышенную нагрузку на эти острова из-за прибывающих в регион беженцев. Как отмечают греческие власти, по этой причине в местном бюджете образовался дефицит в 28 млн евро, который надеялись восполнить за счет пониженной налоговой ставки.

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