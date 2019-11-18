Берлин призывают прекратить военное сотрудничество с Пекином

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призывает германское правительство остановить военное сотрудничество с Китаем, сообщает Русская Служба DW.

«Обсуждаемая помощь в образовательных программах для китайской армии является, учитывая ситуацию с правами человека в Китае и роль армии в этой стране, необъяснимой и сомнительной», — заявил эксперт AI Матиас Джон в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 17 ноября. Он призвал прекратить военное сотрудничество и в связи с «ситуацией в Гонконге».

К правозащитникам присоединились и немецкие «зеленые». Так, представитель фракции партии «Союз 90/зеленые» по правам человека Тобиас Линднер назвал ситуацию с правами человека в Китае «катастрофической», а происходящее в провинции Синьцзян «вероятным преступлением против человечности, если не геноцидом». «Учитывая эти условия, тот факт, что бундесвер обучает китайских солдат, является абсолютно безответственным», — подчеркнул он.

Скандал разгорелся после публикации списка из 62 стран, с которыми Германия поддерживает военное сотрудничество. Согласно ему, в 2020 году 11 военнослужащих из Китая должны пройти обучение в немецких военных центрах. Министерство обороны ФРГ подтверждает факт сотрудничества, но называет его «незначительным».