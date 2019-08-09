Берлин не комментирует дискуссии о возможности перевода части военных США из ФРГ

Власти ФРГ не намерены делать заявлений относительно дискуссии вокруг возможности перевода части американских военнослужащих из Германии в другое место. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель германского кабмина.

«Правительство ФРГ не делает на этот счет заявлений», — отметила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, допустившего возможность перевода части военных США из ФРГ.

Агентству DPA дипломат заявил, что «оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей». По его словам, «многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону». Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП.