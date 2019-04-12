«Берешит» разбился во время посадки на Луну

Власти Израиля заявили о «поразительном успехе» израильского полета на Луну, несмотря на то, что космический аппарат врезался в поверхность спутника Земли и раскололся на части, сообщает Голос Америки.

В случае успешного завершения миссии лунный аппарат под названием «Берешит» («Бытие» в переводе с иврита) мог бы стать первым частным космическим кораблем, осуществившим посадку на поверхность Луны.

Внутри космического аппарата размером со стиральную машину находилась капсула с артефактами из Израиля, а также устройство производства NASA, предназначенное для измерения магнитного поля Луны.

Во время посадки, которая транслировалась в прямом эфире израильского ТВ, двигатели аппарата прекратили работу, а затем он упал на поверхность Луны.

До сих пор посадку космических аппаратов на Луну успешно провели только три государства: США, Китай и Россия. Ни один из этих аппаратов не был построен частной компанией.

| 2019-04-12T13:42:54+00:00 12 апреля 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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