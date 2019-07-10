Беременным россиянкам предложили клеить специальные наклейки на машины

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил помечать специальным знаком автомобили, в которых находится беременная женщина или молодая мать, сообщает РИА «Новости».

По мнению Милонова, такие знаки на машинах обезопасят будущих или молодых матерей от конфликтных ситуаций на дорогах.

Милонов отметил, что не нужно ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля, однако «все еще есть возможность по снижению травматизма и напряженности дорожного трафика».

Также он считает, что такая наклейка должна давать право парковаться на специализированных парковках и некоторые другие преимущества.