Береговая охрана Турции спасла 34 беженца на острове Богаз

Береговая охрана Турции спасла всех 34 беженцев на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.

Нелегальные мигранты сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.

В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей.

Всем мигрантам оказана первая медицинская помощь. В числе спасенных беженцев — беременная женщина, которую доставили в государственную больницу Чешме.

Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Поиски еще одного беженца продолжаются.

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