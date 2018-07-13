Береговая охрана Турции спасла 34 беженца на острове Богаз

Береговая охрана Турции спасла всех 34 беженцев на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.

Нелегальные мигранты сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.

В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей.

Всем мигрантам оказана первая медицинская помощь. В числе спасенных беженцев — беременная женщина, которую доставили в государственную больницу Чешме.

Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Поиски еще одного беженца продолжаются.

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| 2018-07-13T17:22:55+00:00 13 июля 2018, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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