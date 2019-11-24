Береговая охрана Италии спасла 149 мигрантов из перевернувшейся лодки

Катера итальянской береговой охраны спасли 149 мигрантов с терпящей бедствие лодки близ острова Лампедуза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сотрудники ведомство получили обращение о некого гражданина, который сообщил о судне с мигрантами, «испытывавшего сложности» примерно в миле от берегов Лампедузы. Вскоре после прибытия четырех спасательных катеров на место 10-метровая лодка перевернулась. Число поднятых из воды мигрантов составило 149 человек, все они доставлены в порт Лампедузы.

«На данный момент в море других людей не обнаружено», — говорится в коммюнике береговой охраны, распространенном в субботу вечером. Отмечается, что из воды были спасены все упавшие мигранты.

| 2019-11-24T16:39:02+00:00 24 ноября 2019, 16:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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