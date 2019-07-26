Берегись пешехода

В прошлом году, согласно статистическим данным, в Баку произошло 619 ДТП, 62 % из которых составили наезды на пешеходов. В этом году число подобных случаев вряд ли будет ниже. Но важно разбираться в каждом отдельном случае, кто виноват в произошедшем — водитель или пешеход. У нас же, как говорят эксперты, почему-то принято считать, что тот, кто за рулем, тому и нести ответственность в любом случае.

На днях в столице произошло несколько наездов на пешеходов. Один – со смертельным исходом. В Бинагадинском районе столицы автомобиль марки «Nissan» сбил пешехода, внезапно выбежавшего на «зебру». От полученных повреждений мужчина скончался.

Как рассказал # председатель НПО «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, к нему уже обращались в связи с этим случаем, показав видео, на котором автомобиль сбивает пешехода. Он отметил, что согласен с теми, кто считает, что у водителя в данной ситуации, по сути, не было шанса его не сбить. Но, как отметил эксперт, чтобы сделать то или иное заключение важно знать подробности.

Так, если речь идет о регулируемом пешеходном переходе, то он подчиняется закону светофора, говорит наш собеседник. В том случае, если водитель сбил пешехода, проезжая на зеленый свет, он ни в чем не виноват. Тогда, по мнению Ф.Мамедова, если машина получила при аварии повреждения, правопреемники погибшего должны бы еще и оплатить ремонт. Конечно, представить подобное в нашей стране просто невозможно, хотя в этом случае, зная, что не ему, так его родным, придется покрывать расходы, человек подумал бы, прежде чем так перебегать дорогу, считает эксперт.

«Если же речь о нерегулируемом переходе, то тут пешеход всегда прав, и водителю нужно выбрать такую скорость, при которой будет возможно предотвратить столкновение. Если за 50 метров до «зебры» стоит дорожный знак, предупреждающий о том, что будет пешеходный переход, и за 25 метров установлен еще один знак, о том, что уже переход, то виноват в ДТП водитель, и не важно, кем был пешеход – пьяным, самоубийцей, или кем-то еще. В этом случае к водителю, скорее всего, применят статью 263 уголовного кодекса, предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В том случае, если знаки не были видны, скажем из-за деревьев, это вина дорожной полиции»,– сказал Ф.Мамедов.

Если же предупреждающих знаков не было, то водителя в некоторой степени можно оправдать. Он мог не знать, что впереди переход, и не успел вовремя отреагировать, особенно если учесть, что некоторые «зебры» уже еле видны. Тут вступают в действие законы физики: машина едет со скоростью 60 км/ч, и водителю нужно увидеть, переваривать информацию и предпринять соответствующие действия, то есть затормозить. Но машина сразу не сможет остановиться, и проедет еще пару десятков метров, отметил он.

В таком случае, как говорит Ф.Мамедов, речь уже о безграмотности пешехода. По его словам, в нашей стране часто ругают водителей, но о пешеходах как-то при этом забывают. А ведь пешеход, вступая на пешеходный переход, должен убедиться, что тот для него безопасен.

«При ДТП может пострадать и автомобилист, но он защищен железом машины, в отличие от пешехода, которому придется гораздо хуже. Если водители, кто больше, кто меньше, правила дорожного движения знают, то с пешеходами в этом плане совсем беда. Они переходят дорогу где попало и как попало, игнорируя светофор, и будучи твердо убежденными в том, что авто не трамвай, а значит объедет. Мало того, что сами переходят дорогу в неположенных местах, рискуя своей жизнью, так еще и с детьми, которых держат за руку, на руках или везут в коляске. А еще многие переходят дорогу, разговаривая по мобильному, и не смотря по сторонам».

Мы попросили эксперта прокомментировать и более ранний случай наезда на пешехода в Баку, в котором, к счастью, обошлось без жертв. В соцсетях распространилось видео, на котором водитель автомобиля едва не наехал на женщину, которая сумела отпрянуть в последний момент.

Но, как заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, водитель не будет оштрафован, так как инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе, и женщина переходила его, когда для пешеходов горел красный свет. Но, по словам В.Асадова, планируется разыскать водителя и взять у него объяснительную, сообщает oxu.az.

Если водитель ни в чем не виноват, то для чего искать его и требовать объяснительную, удивляется Ф.Мамедов.

«Многие светофоры, наверно, порядка 98% расположены неправильно, так как они направлены только на дорогу. Водители видят, какой свет на них горит, а вот пешеходы нет. Для них на той же светофорной стойке должны, по крайней мере, гореть знаки «стой» и «иди».

Но в любом случае, как я говорил выше, пешеход, даже проходя по переходу на зеленый свет, должен подстраховаться, и убедиться, что путь свободен. Если же он переходит на красный, думаю, что-то комментировать вообще излишне. В Азербайджане в 98 % случаев наезда на пешехода, виноватым делают водителя. А международные цифры говорят об ином – в 64 % случаев виноват пешеход, в чуть более 30% — водитель, и несколько процентов приходятся на другие обстоятельства. У нас же, даже если водитель едет по дороге и самоубийца, бросившись с моста, упадет на капот его авто, виноватым в его смерти вполне вероятно, сделают водителя. Хотя вряд ли Азербайджан отличается от общемировых тенденций. У нас тоже чаще виноваты пешеходы» – считает эксперт.

Нередко, чтобы не сбить пешехода, выбежавшего на дорогу, водитель вынужден врезаться в другую машину или в столб. Понятное дело, что ремонт он потом будет делать за свой счет, хотя виноват в повреждениях пешеход, говорит Ф.Мамедов.

Что касается наказания пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах, то толку от этого, по его мнению, нет никакого. Да, дорожные полицейские штрафуют некоторых пешеходов, переходящих дорогу на красный свет, а в нескольких метрах от светофора люди спокойно переходят дорогу, не боясь быть оштрафованными.