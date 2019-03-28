Береги зубы смолоду: стоматолог о секретах красивой улыбки

Многие мечтают о привлекательной улыбке, но при этом мало кто регулярно и правильно заботится о полости рта и вовремя посещает стоматолога. О том, что приводит граждан в кабинет дантиста, и как сохранить зубы здоровыми, # рассказала врач- стоматолог с двадцати восьмилетним стажем Самира Исмайлова.

— С какими проблемами население чаще всего обращается к стоматологам?

— Самой распространенной проблемой, с которой обращаются пациенты, является кариес. Если его своевременно не лечить, он разрушает эмаль, дентин, вызывает воспаление пульпы, и человек начинает испытывать боль. Своевременное лечение зубов дает возможность продлить их жизнь. Но у нас обычно к дантистам обращаются, когда процесс зашел далеко. Поэтому обращаются чаще всего с пульпитами или с периодонтитом. Также часты проблемы с деснами, а именно пародонтозы и пародонтиты, т.е дистрофические процессы в тканях окружающих зубы и воспалительные процессы соответственно. Оголение шеек зубов, расшатываемость, в итоге приводят к выпадению. Когда вовремя не оказана терапевтическая помощь, нередко приходится удалять зубы. Дефекты зубного ряда заставляют пациентов прибегать к протезированию. Сейчас кроме различных конструкций протезов распространена имплантация. Кроме того, обращаются по поводу исправления прикусов. Неправильный прикус может создавать проблемы с дикцией, приводить к заболеванию десен, и, соответственно, к косметическим недостаткам.

— Наверняка многие приходят и для того, чтобы отбелить зубы?

— Да, всем хочется иметь белоснежную улыбку, а употребление кофе, чая, а также курение изменяет цвет эмали. Она желтеет. В этом случае, необходимо профессиональное отбеливание.

— Как отражаются болезни зубов на здоровье в целом?

— Состояние ротовой полости, безусловно, влияет на организм. Например, отсутствие жевательной группы зубов сказывается на пережевывании пищи. Она поступает в желудок в таком виде, что оказывает дополнительную нагрузку на него. Отсюда гастриты и проблемы с кишечником. Наличие инфекций (кариеса), заболеваний десен — это толчок к развитию ишемической болезни сердца, инфарктов и ревмакардитов. Бактерии, попадая в кровь, вызывают воспаление стенок сосудов и образование тромбов. При воспалении пародонта поднимается уровень сахара в крови. Инфекции в ротовой полости при беременности отрицательно влияют на развитие плода.

— Какие факторы влияют на здоровье зубов и десен? Есть ли секреты, как сохранить их в хорошем состоянии?

— Основным фактором является профилактика ротовой полости, при этом начинать заботиться о зубах нужно с раннего детства. К сожалению, многие считают это пустой тратой времени. А ведь это так просто – уделить чистке зубов 2 раза в день от 3до 5 минут. Зубная щетка должна быть средней жесткости, чтобы не навредить эмали и мягким тканям. Ее необходимо менять каждые 3 месяца. Я бы посоветовала воздержаться от употребления сладких газированных напитков или пить их через трубочку. Их употребление приводит к повышению кислотности в ротовой полости, что отрицательно влияет на эмаль, утончая ее и делая проницаемой. Чрезмерное употребление сладкого приводит к скоплению бактерий на поверхности зубного налета. Поэтому рекомендую прополоскать рот после десерта, а если нет такой возможности, то съесть яблоко. Сигареты также являются врагом зубов, и не только из-за того, что способствуют изменению цвета эмали. Курение нарушает кровообращение сосудов полости рта, способствует развитию периодонтита, плохо сказывается на иммунитете, способствует развитию воспаления и инфекции. Вредные привычки вроде откусывания ниток, открывания бутылок, ломания орехов зубами, приводят к отломам эмали, истончению и присоединению инфекций, развитию кариеса. Кстати, интересный факт: у африканцев практически не встречается кариес. Это связано с тем, что они постоянно принимают в пищу орехи кешью. Выяснилось, что в них содержится природный антибиотик, препятствующий развитию кариеса

— Люди все еще боятся зубных врачей или эти страхи остались в прошлом?

— На мой взгляд, страх присутствует, возможно, после перенесенного в детстве неудачного стоматологического вмешательства. Но бояться не стоит, т.к современные методы обезболивания и грамотный подход врача позволяют свести неприятные ощущения от лечения зубов к минимуму.

— Идет ли отечественная стоматология в ногу с мировой?

— Мы пытаемся идти в ногу с мировой стоматологией. Так, если раньше наши стоматологи только слышали об имплантах, то сейчас каждый второй врач занимается этим. И тем не менее, если брать мировой уровень, то нам пока до него далеко. Возьмем хотя бы применение 3д технологий в стоматологии. Это 3д принтинг — специальное программное обеспечение по 3д планированию и установке временных или постоянных протезов, конструкций для исправления прикуса. Все эти новшества экономят время пациента и врача. Дают возможность малотравматичного и точного лечения зубочелюстных аномалий, протезирования, сведения рисков до минимума.

— На что стоит обращать внимание при выборе стоматологической клиники и врача?

— Выбор клиники остается проблемой для пациента. Ни эргономика, ни доброжелательное отношение не являются показателем качества. Надо обращаться к проверенным специалистам.

— Каков риск заразиться в кресле стоматолога такими заболеваниями, как гепатит С и СПИД?

— Такой риск есть, и не только в стоматологической клинике, но и во многих других лечебных учреждениях. Здесь большое значение имеет правильная стерилизация инструментария, уровень профессионализма среднего медперсонала. Клиника должна брать ответственность не только за качество работы, но и за сохранение общего здоровья пациента. Пациенты, знающие о своем носительстве вируса, должны в свою очередь предупреждать об этом лечащего врача.

— Часто можно услышать, что многие иностранцы приезжают в Азербайджан специально ради стоматологических услуг. Так ли это, и откуда, в основном, едут?

— Это верно, так как за границей стоматологические услуги стоят дорого. Часто сюда приезжают для лечения зубов люди, ранее жившие здесь, но по определенным причинам уехавшие из Азербайджана. Также сюда едут иностранцы, однажды обратившиеся к нашим специалистам. Сравнив стоимость услуг наших стоматологов и стоматологов в своей стране, они решают сэкономить. У меня, например, были пациенты из Америки, Великобритании, Кипра, Турции.

— Были ли в вашей практике пациенты с необычными стоматологическими просьбами?

— Нынешняя молодежь пытаясь выглядеть как-то неординарно, выделяться, и по этому поводу обращается, в частности, к стоматологам. Особенно популярны скайсы, т.е пирсинг зубов. У меня было несколько пациентов, которые захотели его сделать.