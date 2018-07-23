Бэннон основал организацию, направленную против ЕС

Бывший политтехнолог Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал агентству Reuters, что основал в Брюсселе политическую организацию, призванную пошатнуть и в конечном итоге парализовать Евросоюз.

Как рассказали Бэннон и его помощник Рахим Кассам, в прошлом – правая рука лидера британского движения евроскептиков Найджела Фараджа, организация под названием The Movement (Движение) уже ведет работу и набирает сотрудников.

«»Движение» станет координационным центром для популистских и националистических движений в Европе. Мы сосредоточим свое внимание на оказании помощи людям и организациям, которых волнуют такие вопросы как суверенитет, пограничный контроль, рынок труда», – рассказал Кассам.

«Мы решили расположить нашу штаб-квартиру в Брюсселе, потому что это сердце Европейского Союза – самой пагубной силы для национальных демократий в сегодняшнем мире».

«Организация уже имеет четкую структуру со значительным годовым бюджетом, и мы начали набирать сотрудников», – добавил он.

Дополнительные подробности об организации Кассам уточнить отказался.

Бэннон, который на прошлой неделе побывал в Лондоне и встретился с Фараджем и Луи Алио, близким соратником французской ультранационалистски Марин Ле Пен, называет созданную им организацию «популистским проектом», цель которого – инициировать «тектонический сдвиг» в Европе.

«Парламентские выборы в Европе в следующем году станут большим испытанием как для евроскептиков, так и для реформаторов, а “Движение” – как раз та точка, в которой они пересекаются, – сказал Кассам. – Политический истеблишмент много лет пользуется поддержкой бесчисленных неправительственных организаций, рука руку моет. Мы решили, что настало время создать организацию, которая будет стоять на стороне рядовых граждан, а не крупного бизнеса, который лоббирует свои интересы в Европе».