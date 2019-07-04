Белый порошок, которым угрожали немецким журналистам, оказался разрыхлителем теста

Двое журналистов немецкой медиакомпании WDR, освещавшие действия правых экстремистов в Дортмунде, получили письма с белым порошком. Как сообщила в четверг, 4 июля, представительница дортмундской полиции, в этой связи начала расследование специальная комиссия, занимающаяся правыми экстремистами.

Одно из писем с неизвестным порошком пришло на адрес студии WDR с указанием имени репортера, который интенсивно занимается правоэкстремистской темой и в прошлом уже получал в этой связи угрозы. Второе подобное письмо получил внештатный журналист WDR, занимающийся похожей тематикой. Специалисты из пожарной охраны забрали конверт, чтобы изучить его содержимое.

После проверки выяснилось, что белым порошком оказался разрыхлитель теста.