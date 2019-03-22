Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки «Исламское государство».

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», Сандерс поделилась этой информацией во время своего полёта во Флориду.

Она добавила, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан также находился в самолёте и доложил президенту США Дональду Трампа об успехах американских военных.

Ранее сообщалось, что предполагаемый палач ИГ был пойман в Венгрии.