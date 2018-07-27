Белый дом сообщил о готовности Трампа поехать в Москву

Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения приглашения от российского лидера Владимира Путина, заявили в пятницу, 27 июля, в Белом доме. В администрации Трампа также подтвердили, что президент США ждет визита своего российского коллеги в Вашингтон после 1 января 2019 года.

Ранее в тот же день Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что в Москве готовы пригласить Трампа. «Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», — уточнил президент РФ.

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