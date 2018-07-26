Белый дом решил отказать журналистке CNN

В администрации президента США решили отказать журналистке телеканала CNN в допуске в главную президентскую резиденцию на пресс-конференцию. Решение объясняется неуважением сотрудницы телекомпании к главе государства и его гостям.

«По завершении пресс-мероприятия в Овальном кабинете корреспондент выкрикивала вопросы и отказывалась уходить, несмотря на неоднократные просьбы. Впоследствии наши сотрудники сообщили ей, что она не может принять участие в следующем мероприятии», — заявила после инцидента пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В ее сообщении подчеркивается, что любой другой сотрудник CNN может принять участие в пресс-конференции.

Сообщается, что инцидент произошел в ходе протокольной части встречи американского лидера и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

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