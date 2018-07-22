Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за экс-советником Трампа

Белый дом передал газете The New York Times рассекреченные документы, послужившие основанием для начала расследования из-за подозрений в работе на Россию помощника Дональда Трампа Картера Пейджа.

Публикация стала итогом политического конфликта в американском сенате, так как республиканцы заявили, что ФБР превысило свои полномочия, прослушивая Картера Пейджа.

«ФБР считает, что Пейдж был предметом целенаправленной вербовки со стороны российского правительства», — поясняется в документе позиция ФБР.

Из документов следует, что ФБР в 2016 году вело слежку за помощником Трампа в избирательном штабе. Авторы выдержек из запроса утверждают, что Пейдж «установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки», и что он «взаимодействует и вступил в сговор с российскими властями», передает tvzvezda.ru.

В феврале в США было опубликовано досье о нарушениях спецслужбами и Минюстом США закона о разведке, которое ранее президент Дональд Трамп распорядился рассекретить и открыть общественности.

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