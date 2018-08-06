Белый дом призвал расследовать попытки повлиять на итоги выборов в пользу Клинтон

В воскресенье, 5 августа, в Белом доме призвали расследовать попытки повлиять на итоги американских президентских выборов 2016 года в пользу Хиллари Клинтон. По словам старшего советника нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, ряд американских чиновников стремился повлиять на исход голосования, используя служебное положение.

«У президента есть все права удивляться, почему в тех случаях, когда, как кажется, имела место гнусная деятельность, люди не хотят проводить расследование. Они не хотят расследовать действия проигравшей (на последних президентских выборах в США, то есть Хиллари Клинтон)», — сказала Конуэй в эфире телекомпании CBS.

В частности, представитель Белого дома указала на то, что супруга «бывшего номера четвертого в министерстве юстиции США» Брюса Ора работала в вашингтонской компании Fusion GPS, составившей так называемое досье на Трампа. Кроме того, по словам советника, имеются основания подозревать и экс-лидера демократического большинства в сенате Гэри Рида.

Кстати, напомним, ранее в Вашингтоне многократно говорили о «вмешательстве» РФ в президентские выборы, которые прошли в США в ноябре 2016 года, однако предъявить хоть какие-нибудь доказательства так до сих пор и не смогли. А в воскресенье, 5 августа, в госдепартамент даже вызывали временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова: на этом раз Москву решили обвинить в «использовании соцсетей для пропаганды насилия и раскола» (kp.ru).

20 просмотров