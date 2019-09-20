Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
По словам нескольких законодателей, присутствовавших на секретном совещании, где инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон говорил о поданной жалобе, исполняющий обязанности главы национальной разведки Джозеф Магуайр отказался предоставлять детали жалобы законодателям, пишет газета.
Председатель комитета по разведке Адам Шифф пригрозил администрации судом, если детали жалобы не будут раскрыты конгрессу.
Издание Washington Post ранее опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что некий сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неназванным иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно, но беседа содержала некое обещание, из-за которого разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. По данным издания, жалоба была подана 12 августа.(РИА Новости)