Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа

Издание Washington Post ранее опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что некий сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неназванным иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США, неизвестно, но беседа содержала некое обещание, из-за которого разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. По данным издания, жалоба была подана 12 августа.(РИА Новости)