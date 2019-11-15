Белый дом опубликовал содержание апрельского разговора Трампа с Зеленским

Белый дом в пятницу опубликовал содержание апрельского телефонного разговора, во время которого президент Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на выборах, сообщает Голос Америки.

Трамп неоднократно говорил, что демократы требовали раскрыть содержание его первого телефонного разговора с Зеленским, состоявшимся 21 апреля, однако, как пишет Reuters, эта беседа не находилась в центре внимания законодателей, ведущих расследование о возможном импичменте президента.

Во время беседы, которая длилась чуть менее 15 минут, Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

«Я думаю, вы проделаете отличную работу. У меня есть много друзей в Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь… И, честно говоря, они ожидали, что вы победите. И действительно, то, что вы сделали – это потрясающе. Думаю, каким-то образом, я сделал нечто подобное. Мы добились потрясающих успехов в США – у нас сейчас самая потрясающая экономическая [ситуация]. Я лишь хотел Вас поздравить. Не сомневаюсь, что Вы будете замечательным президентом» — сказал Дональд Трамп, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Трамп, согласно стенограмме, еще в апреле пригласил Зеленского посетить Белый дом. «Нам нужно будет многое обсудить, но мы [будем] вместе с вами все это время» — добавил президент.