Белый дом опроверг существование плана передачи Газе части Синая

Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что план Белого дома по ближневосточному урегулированию не предусматривает передачу части Синайского полуострова сектору Газа. С таким заявлением он выступил в Twitter в пятницу, сообщает ТАСС.

«Видел сообщения о том, что наш план включает передачу части Синая, который принадлежит Египту, Газе. Неправда! Пожалуйста, не верьте всему, что читаете. Удивительно и грустно видеть, как люди, которые не знают содержание плана, выдумывают и распространяют истории», — написал Гринблатт.