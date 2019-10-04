Белый дом обусловил визит Зеленского в США проведением расследования против Байдена

Власти США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что назовут дату его визита в Белый дом в том случае, если Киев начнет расследование в отношении деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом в пятницу сообщила телекомпания NBC со ссылкой на документы, опубликованные комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США после того, как перед законодателями в четверг выступил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«При условии, что президент убедит Трампа в том, что он начнет расследование, мы согласуем дату его визита в Вашингтон», — говорится в обнародованном СМС-сообщении Волкера, которое было отправлено им помощнику украинского президента Андрею Ермаку 25 июля перед запланированным телефонным разговором глав обеих стран. (ТАСС)