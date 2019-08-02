Белый дом не считает, что результатом выхода США из ДРСМД будет новая гонка вооружений

США возлагают ответственность за свое решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, но не считают, что результатом этого шага будет новая гонка вооружений. Такое мнение высказал в пятницу в интервью телекомпании Fox News заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Это было соглашение времен холодной войны, и, как отметил госсекретарь Майкл Помпео, все проблемы заключаются в действиях России, — заявил он. — У них был шанс сделать шаг навстречу, работать в рамках этого договора и разрешить нам инспекции, однако они не сделали этого. Наши союзники поддержали нас в решении выйти из этого договора».

На вопрос о том, приведет ли это к новой гонке вооружений, заместитель пресс-секретаря Белого дома ответил отрицательно. «Я так не думаю, — заявил он. — У президента [Трампа] хорошие отношения с [президентом РФ] Владимиром Путиным, однако то, что произошло, — еще один пример того, что администрация президента Трампа демонстрирует жесткий подход по отношению к России».(ТАСС)