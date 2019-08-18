Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, передает РИА Новости.
«Рецессии не предвидится… Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги», — сказал Кудлоу в интервью Fox News.
«Думаю, мы в отличной форме», — добавил он.
Высказывания Кудлоу прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%. Также доходность 2-летних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и «отрицательная кривая доходности» часто истолковывается как предвестник экономического спада.