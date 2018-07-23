Белый дом не комментирует возможность прямых переговоров глав США и Ирана

«Не буду вдаваться в детали и тем более не буду обсуждать их с прессой. Решение о том, как это будет выглядеть, будет принимать президент. Конечная цель президента — сделать так, чтобы ядерное оружие не попало к ним (Ирану — ред.) в руки», — заявила Сандерс на брифинге.Ранее Трамп заявил, что Иран будет «страдать от невиданных последствий», если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США «не играть с огнем», предупредив, что иначе Соединенные Штаты пожалеют об этом.

До этого Трамп провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым до того он также обменивался жесткими и воинственными заявлениями.