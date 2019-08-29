Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, место и время встречи лидеров международного клуба не определено. Однако в качестве возможных вариантов рассматриваются Калифорния, Юта, Колорадо, Гавайские острова, Флорида, Теннесси, Северная Каролина, Мичиган и Колумбия.

Ранее The Guardian предложила отменить G7 в 2020 году. В настоящее время члены G7 не в состоянии работать для достижения своих целей, а самым большим препятствием является американский президент Дональд Трамп.